Трамп заявил, что не менял планы по строительству стены на границе с Мексикой

04:26, 26 апреля 2017
Мир
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Стена будет построена и поможет остановить поток наркотиков.

REUTERS

Президент США Дональд Трамп не изменил свои планы в отношении строительства стены между США и Мексикой, хотя начало строительства и затягивается. Об этом он написал в своем Twitter.

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"Не дайте фейковым медиа говорить вам, что я изменил позицию в отношении стены. Она будет построена и поможет остановить поток наркотиков, людей и прочего", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Трамп нашел способ финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Так, Средства для строительства стены на границе США и Мексики будут собраны при помощи введения 20%-го налога на импорт мексиканских товаров.

Напомним, президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой.

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Теги: #Трамп#США#стена с Мексикой