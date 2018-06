Трамп заявил, что не менял планы по строительству стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп не изменил свои планы в отношении строительства стены между США и Мексикой, хотя начало строительства и затягивается. Об этом он написал в своем Twitter.

"Не дайте фейковым медиа говорить вам, что я изменил позицию в отношении стены. Она будет построена и поможет остановить поток наркотиков, людей и прочего", - написал он.

Don't let the fake media tell you that I have changed my position on the WALL. It will get built and help stop drugs, human trafficking etc.