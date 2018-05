Трамп обвинил спецслужбы США в "сливе" информации прессе

Об этом он написал в Twitter.

Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

The real scandal here is that classified information is illegally given out by "intelligence" like candy. Very un-American! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

"Информация незаконно передается несостоятельным NY Times и Washington Post разведывательным сообществом (АНБ, ФБР?). Как было и с Россией", - написал он.

"То, что разведслужбы, словно конфетки, незаконно раздают секретную информацию, это настоящий скандал. Это очень не по-американски!" - добавил Трамп.

Трамп также назвал сообщения о его "российских связях" бессмысленными. По его мнению, подобные обвинения - попытка скрыть ошибки, которые были допущены в ходе избирательной кампании кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон, проигравшей выборы.

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

Как сообщалось, по информации американской прессы, члены президентской кампании Дональда Трампа контактировали с высокопоставленными чиновниками российской разведки за год до выборов в США. Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров.

Спецслужбы США узнали о связи почти в то самое время, когда доказывали причастность Кремля к вмешательству в президентские выборы и взлому электронных ящиков представителей Демократической партии. Кроме помощников, с российской разведкой также имели контакты и другие люди из окружения президента США. В свою очередь с российской стороны, помимо разведки, в контакты вступали и высокопоставленные чиновники РФ.

Как сообщал УНИАН ранее, спецслужбы США впервые подтвердили достоверность части доклада о наличии в России компромата на президента Дональда Трампа. Подтверждение касается сведений о телефонных разговорах, связанных с компроматом.