Трамп обвинил спецслужбы США в "сливе" информации прессе
Президент США Дональд Трамп обвинил американское разведывательное сообщество в незаконном предоставлении информации СМИ.
Об этом он написал в Twitter.
Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017
The real scandal here is that classified information is illegally given out by "intelligence" like candy. Very un-American!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017
"Информация незаконно передается несостоятельным NY Times и Washington Post разведывательным сообществом (АНБ, ФБР?). Как было и с Россией", - написал он.
"То, что разведслужбы, словно конфетки, незаконно раздают секретную информацию, это настоящий скандал. Это очень не по-американски!" - добавил Трамп.
Трамп также назвал сообщения о его "российских связях" бессмысленными. По его мнению, подобные обвинения - попытка скрыть ошибки, которые были допущены в ходе избирательной кампании кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон, проигравшей выборы.
This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017
Как сообщалось, по информации американской прессы, члены президентской кампании Дональда Трампа контактировали с высокопоставленными чиновниками российской разведки за год до выборов в США. Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров.
Спецслужбы США узнали о связи почти в то самое время, когда доказывали причастность Кремля к вмешательству в президентские выборы и взлому электронных ящиков представителей Демократической партии. Кроме помощников, с российской разведкой также имели контакты и другие люди из окружения президента США. В свою очередь с российской стороны, помимо разведки, в контакты вступали и высокопоставленные чиновники РФ.
Как сообщал УНИАН ранее, спецслужбы США впервые подтвердили достоверность части доклада о наличии в России компромата на президента Дональда Трампа. Подтверждение касается сведений о телефонных разговорах, связанных с компроматом.