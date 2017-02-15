Трамп обвинил спецслужбы США в "сливе" информации прессе

16:04, 15 февраля 2017
Мир
836

Президент США Дональд Трамп обвинил американское разведывательное сообщество в незаконном предоставлении информации СМИ.

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он написал в Twitter.

"Информация незаконно передается несостоятельным NY Times и Washington Post разведывательным сообществом (АНБ, ФБР?). Как было и с Россией", - написал он.

"То, что разведслужбы, словно конфетки, незаконно раздают секретную информацию, это настоящий скандал. Это очень не по-американски!" - добавил Трамп.

Трамп также назвал сообщения о его "российских связях" бессмысленными. По его мнению, подобные обвинения - попытка скрыть ошибки, которые были допущены в ходе избирательной кампании кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон, проигравшей выборы.

Как сообщалось, по информации американской прессы, члены президентской кампании Дональда Трампа контактировали с высокопоставленными чиновниками российской разведки за год до выборов в США. Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров.

Спецслужбы США узнали о связи почти в то самое время, когда доказывали причастность Кремля к вмешательству в президентские выборы и взлому электронных ящиков представителей Демократической партии. Кроме помощников, с российской разведкой также имели контакты и другие люди из окружения президента США. В свою очередь с российской стороны, помимо разведки, в контакты вступали и высокопоставленные чиновники РФ.

Как сообщал УНИАН ранее, спецслужбы США впервые подтвердили достоверность части доклада о наличии в России компромата на президента Дональда Трампа. Подтверждение касается сведений о телефонных разговорах, связанных с компроматом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп