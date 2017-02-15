Помощники Трампа контактировали с российской разведкой до выборов – СМИ

Члены президентской кампании Дональда Трампа контактировали с высокопоставленными чиновниками российской разведки за год до выборов в США. Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что спецслужбы США узнали о связи почти в то самое время, когда доказывали причастность Кремля к вмешательству в президентские выборы и взлому электронных ящиков представителей Демократической партии.

Кроме помощников, с российской разведкой также имели контакты и другие люди из окружения президента США.

В свою очередь с российской стороны, помимо разведки, в контакты вступали и высокопоставленные чиновники РФ.

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В частности, по информации источников, член предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт фигурирует в этих телефонных разговорах. При этом сам Манафорт отвергает любые обвинения, и называет информацию «абсурдом», ведь никогда якобы не имел ничего общего с российским правительством.

Имена других фигурантов и дополнительную информацию о звонках источники не предоставили.

Напомним, в СМИ появилась информация, что советник по национальной безопасности в администрации президента США Майкл Флинн за месяц до инаугурации Дональда Трампа обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком отмены части санкций.

Позже, высокопоставленные чиновники Белого дома изучали контакты советника по национальной безопасности США Майкла Флинна с Россией.

В связи с этим, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн ушел с должности. Как отмечается в письме Флинна, он не намеренно не предоставил информации о его связях с Россией.

Как сообщал УНИАН ранее, спецслужбы США впервые подтвердили достоверность части доклада о наличии в России компромата на президента Дональда Трампа. Подтверждение касается сведений о телефонных разговорах, связанных с компроматом.