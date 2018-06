Европарламент проголосовал за введение безвизового режима с Грузией

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, за соответствующее решение сегодня на пленарном заседании ЕП проголосовали 553 депутата, против - 66, 28 воздержались.

Решение еще предстоит утвердить Совет Европейского Союза.

Как сообщил на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, цитируя докладчика по вопросам предоставления «безвиза» Грузии, грузины могут путешествовать без визы "точно до конца марта".

the EP rapporteur on #Georgia visa lib @GabrielMariya: "Georgians can travel visa free definitely before the end of March"