Европарламент проголосовал за введение безвизового режима с Грузией

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, за соответствующее решение сегодня на пленарном заседании ЕП проголосовали 553 депутата, против - 66, 28 воздержались.

Решение еще предстоит утвердить Совет Европейского Союза.

Как сообщил на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, цитируя докладчика по вопросам предоставления «безвиза» Грузии, грузины могут путешествовать без визы "точно до конца марта".

the EP rapporteur on #Georgia visa lib @GabrielMariya: "Georgians can travel visa free definitely before the end of March" — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 февраля 2017 г.

Как сообщал УНИАН, решение о дате введения безвизового режима с ЕС для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента. 15 декабря 2016 года Европарламент одобрил предложения о механизме временной приостановки действия безвизового режима ЕС с третьими странами.

Решение теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что ожидает одобрения механизма временной приостановки действия безвизового режима ЕС с третьими странами в феврале-марте, что необходимо для начала межинституциональных переговоров по отмене виз для украинцев. Он также объяснил, почему Грузия получит «безвиз» раньше, чем Украина.

"Процесс для Грузии начался раньше. Таким образом, решение по Грузии приняли несколько раньше. В этом нет какого-то политического подтекста, уверяю вас. По сути, нет никаких проблем – все согласны, что Украина выполнила все, что должна, и что украинцы должны путешествовать на короткие сроки в ЕС без виз", - сказал Мингарелли.