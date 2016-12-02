Стало известно, как один из игроков "Шапекоенсе" не попал на трагический рейс, хотя должен был

В 2016 году 42-летний вратарь понял, что пора заканчивать с футболом и объявил о завершении спортивной карьеры.

Об этом пишет "Медуза".

В клубе решили, что следует выпустить Нивалдо на поле еще раз — в последнем туре чемпионата 11 декабря, когда «Шапекоэнсе» на домашнем стадионе должен был встречаться с «Атлетико Минейро». Для Нивалдо это была бы одновременно и прощальная, и 300-я игра за «Шапекоэнсе».

Чтобы вратарь спокойно подготовился к прощальному матчу, руководство команды решило не брать его на выездную игру чемпионата с «Палмейрасом» 27 ноября, которая прошла в Сан-Паулу. При этом на финал Южноамериканского кубка Нивалдо должен был попасть, пусть и в качестве второго запасного вратаря.

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По словам самого Нивалдо, позднее клуб решил внести изменение в первоначальный план и лететь в Колумбию прямиком из Сан-Паулу, а не из родного для «Шапекоэнсе» города Шапеко. Таким образом, Нивалдо не попал на самолет, в котором оказалась вся команда.

Сразу после авиакатастрофы Нивалдо сказал, что завершает карьеру — и никакого прощального матча не будет. Однако спустя сутки он передумал.

«Мои одноклубники хотели бы, чтобы мы сыграли этот матч. Я не знаю, как я буду стоять на переполненном стадионе, а болельщики будут скандировать имена погибших футболистов. Но мы должны попробовать», — сказал Нивалдо.

Из трех вратарей «Шапекоэнсе» на борту находились двое. Данило погиб, а его сменщик Джексон Фолманн был с многочисленными травмами был доставлен в больницу. Врачи ампутировали ему правую ногу.

«Фолманн говорил, что после моей 300-й игры за клуб пронесет меня на плечах. Теперь этому не бывать», — цитирует Нивалдо EPSN.

Напомним, самолет, в котором команда "Шапекоэнсе" летела на финальный матч Копа Судамерикана, разбился в Колумбии в понедельник, 28 ноября. На борту находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. 76 человек погибли.