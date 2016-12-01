Авиакатастрофа в Колумбии: у самолета закончилось топливо

Об этом два знакомых с ходом расследования катастрофы источника, которые слышали аудиозапись, сообщили CNN.

"У нас отказало электричество и закончилось топливо", - говорит пилот диспетчеру.

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Напомним, самолет исчез с радаров после 22:00 28 ноября и разбился на холме Эль Гордо к юго-востоку от города Медельин.

В результате поисково-спасательной операции найдены тела 71 человека и шесть выживших, которые сейчас проходят лечение, - в общей сложности 77 человек. Четверо из списка пассажиров не полетели этим рейсом. Поиски останков погибших на месте крушения остановлены.

На борту были игроки бразильской команды "Шапекоэнсе", которая летела на финальный матч Копа Судамерикана-2016 против аргентинского "Атлетико Насьональ".