Bellingcat о российских "доказательствах" по катастрофе MH17: это попытка представить ложные сведения

Для отчета команда Bellingcat попросила экспертов из различных областей знаний проанализировать различные вещественные доказательства, связанные с катастрофой MH17.

Отмечается, что особый интерес представляет работа д-ра Джеффри Льюиса, директора Программы нераспространения вооружений в Восточной Азии Института Международных исследований Миддлбери, расположенного в Монтерее. С помощью программы Tungstene, предназначенной для криминалистической экспертизы изображений, доктор Льюис изучил различные изображения, связанные с MH17, в том числе фотографии дыма, вероятно, оставленного запущенной ракетой, изображения установки "Бук", перемещавшейся по территории боевиков 17 июля 2014 года, а также спутниковые снимки, опубликованные Министерством обороны Российской Федерации 21 июля 2014 года.

"В ходе анализа он установил три значительных факта: – на изображениях установки "Бук" и вероятном изображении следа ракеты "Бук" нет признаков цифрового редактирования; – два изображения установки "Бук" в Донецке летом 17 июля 2014 года имеют признаки обрезанных скриншотов с видео, а не фотографий; – спутниковые изображения, опубликованные Минобороны России 21 июля 2014 года, подверглись значительному редактированию (в частности, на изображения были вставлены установки "Бук" и облака", - говорится в сообщении.

Так, этот экспертный анализ, наряду с собственным анализом Bellingcat, демонстрирует, что спутниковые снимки, представленные Минобороны РФ 21 июля 2014 года, явно были попыткой представить мировой общественности ложные сведения о катастрофе MH17.

В Bellingcat полагают, что 23-25 июня 2014 года 53-я зенитно-ракетная бригада перевезла технику по территории России на позиции поблизости от украинской границы. В числе этой техники была и самоходная огневая установка "Бук", ранее носившая номер 332 и впоследствии замеченная в Украине 17 и 18 июля 2014 года.

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Затем, согласно данным группы, утром 17 июля 2014 года "Бук 332" выехал из Донецка на трейлере, направившись на восток по контролируемой боевиками территории и в первой половине дня он достиг города Снежное.

"Прибыв в Снежное, "Бук 332" был сгружен с трейлера и продолжил движение своим ходом, выехав из города на юг. "Бук 332" прибыл в поле к югу от Снежного, откуда выпустил ракету, ставшую причиной гибели рейса MH17", - отмечают исследователи.

Затем, по словам группы, "Бук 332" был снят на видео утром 18 июля 2014 года, когда он направлялся на восток по контролируемому боевиками Луганску в направлении российской границы.

"21 июля 2014 года Министерство обороны Российской Федерации обнародовало ложную и сфабрикованную информацию. В частности, МО РФ солгало об отклонении MH17 от курса, ложно интерпретировало данные радара, солгало о месте съемки видео, снятого в Луганске 18 июля 2014 года, а также неверно датировало и значительно отредактировало спутниковые снимки", - рассказали в Bellingcat.

Кроме того, Министерство иностранных дел Российской Федерации в ответ на просьбу представить свои данные о судьбе MH17 представило исключительно доказательства, "позаимствованные" из постов в блогах.