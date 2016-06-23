В Bellingcat анонсировали новый отчет по катастрофе МН17 над Донбассом

Об этом в интервью DW заявил основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Да, мы готовим резюме, планируем выпустить его в середине июля. Там мы вкратце соберем все, что нам удалось выяснить за эти два года. Мы также консультировались с экспертами из разных отраслей. Они провели свой анализ доказательств, которые мы собрали", - рассказал он.

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По его словам, в отчете будут и комментарии этих экспертов.

"Но будет и несколько интересных вещей. Думаю, анализ спутниковых снимков Vинобороны РФ будет также очень важным", - заверил Хиггинс.

Ранее в Bellingcat подтвердили факт перемещения российского "Бука" из Донецка в Снежное в день катастрофы MH17 17 июля 2014 года.

6 июня совместная следственная группа уголовного расследования катастрофы малайзийского самолета рейса МН17 обнародовала фото найденной на месте падения самолета нижней части ракеты Бук Venturi.