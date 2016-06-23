Bellingcat обнародовал новые фото с перемещением "Бука" в день катастрофы MH17

Об этом говорится в статье Bellingcat опубликованной 22 июня, передает Украинская правда.

Группа журналистов-расследователей Bellingcat исследовала опубликованные ранее спутниковые фото и снимки из обновленного архива Google Earth, сделанные в 11:08 (по местному времени) 17 июля 2014 года, на которых видно как зенитно-ракетный комплекс "Бук" провозят на прицепе через город Макеевка в направлении Снежного.

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"Благодаря этим спутниковым изображениям мы нашли новые доказательства того, что сепаратисты перевозили "Бук" из Донецка в Снежное по территории на востоке Украины в день крушения "Боинга", - говорится в сообщении на сайте Bellingcat.

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Сравнив спутниковые снимки с записями видеорегистраторов водителей, которые проезжали мимо в тот день, расследователи обратили внимание на то, что тени от конвоя "Бука" и других объектов, а также расположение припаркованных на автозаправке автомобилей совпадают, что является дополнительным подтверждением факта транспортировки росийского ЗРК "Бук" в Донецкой области в день сбивания малазийского авиалайнера рейса MH17.

Как сообщал УНИАН, ранее группа расследователей Bellingcat опубликовала новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют о российском вторжении в Украину.