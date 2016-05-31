В России заявляют, что недопустят превращения Черного моря в "натовское озеро"
НАТО пытается перенести конфронтационные схемы в Черное море, и Россия примет меры, чтобы нейтрализовать возможные угрозы.
Об этом заявил постпред РФ при Альянсе Александр Грушко, передают РИА Новости.
"На сегодняшний день НАТО пытается перенести конфронтационные схемы на акваторию Черного моря. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что нельзя допустить превращения Черного моря в "российское озеро". Но в НАТО прекрасно понимают, что Черное море никогда не превратится в "натовское озеро", и мы предпримем все необходимые меры для того, чтобы нейтрализовать возможные угрозы и попытки силового давления на Россию с южного направления", — сказал российский дипломат.
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Он также отметил, "что тенденция к ухудшению отношений" РФ и НАТО "пока себя не исчерпала".
"Судя по итогам прошедшей недавно встречи министров иностранных дел стран НАТО, Альянс продолжает политику "сдерживания" России, несмотря на свои же призывы к политическому диалогу", — добавил Грушко.
Как сообщал УНИАН, заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу заявляет, что стратегия сдерживания России может включать усиление присутствия военно-морских сил НАТО в Черном море.
В частности, НАТО ищет возможности противостоять российскому военному наращиванию в Крыму, который Москва аннексировала у Украины в 2014 году, а также противостоять российскому наращиванию сил в Черном море, которое занимает стратегически важное значение одновременно для Запада и Востока, если брать во внимание близость к Ближнему Востоку и наличие в море энергетических ресурсов.