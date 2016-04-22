НАТО хочет усилить присутствие в Черном море для сдерживания России

Как передает Reuters, Турция, Болгария и Румыния могут расширить морское присутствие НАТО в Черном море, что станет частью значительно более широкой стратегии сдерживания России.

В частности, НАТО ищет возможности противостоять российскому военному наращиванию в Крыму, который Москва аннексировала у Украины в 2014 году, а также противостоять российскому наращиванию сил в Черном море, которое занимает стратегически важное значение одновременно для Запада и Востока, если брать во внимание близость к Ближнему Востоку и наличие в море энергетических ресурсов.

"Проходят определенные очень ценные дискуссии среди союзников, которые находятся на берегу Черного моря... относительно более близкой интеграции их военно-морских сил и операций", - сообщил Вершбоу во время визита в Софию, назвав всех трех союзников Альянса в черноморском регионе.

Возглавляемый США Альянс обеспокоен тем, что Россия, по их оценке, придерживается стратегии блокирования передвижения сил НАТО в воздухе, на земле и море, размещая зенитно-ракетные батареи класса «земля-воздух» и противокорабельные ракеты в Калининграде, на Черном море и в Сирии.

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НАТО уже патрулирует Черное море, но Вершбоу отметил, что это патрулирование может быть усиленным до того, как западные лидеры встретятся на саммите Альянса в Варшаве в июле, что станет реализацией части плана по перемещению войск для ротации в Балтике и Польше.

"Мы должны рассмотреть (возможности) более длительного военного присутствия НАТО в регионе, с особым сосредоточением на нашем морском потенциале", - подчеркнул Вершбоу.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля президент Украины Петр Порошенко во время визита в Бухарест отметил, что Украина и Румыния рассматривают возможность создания черноморской флотилии под руководством Организации североатлантического договора (НАТО) для укрепления безопасности в Черном море.