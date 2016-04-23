"Панамский скандал": при обыске в офисе Mossack Fonseca найдены уничтоженные документы

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя панамской прокуратуры Хавьера Карабальо.

"Мы изъяли большое количество улик, найденных в помещении", - заявил Карабалло. Также он отметил, что было найдено много бумаг, измельченных шредером, которые изъяты в качестве улик.

В свою очередь компания Mossack Fonseca распространила заявление, в котором утверждает, что документы на бумажных носителях были уничтожены с целью их дальнейшей переработки. В юридической компании подчеркнули, что следователи уже имеют копии всех документов, которые были изъяты в ходе предыдущих обысков.

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Как сообщал УНИАН, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года международный пул журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

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Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.