Журналисты опубликовали глобальное расследование об офшорах мировой элиты

Доклад стал возможен благодаря утечке 11 миллионов документов с 1977 по 2015 годы из базы данных панамской компании Mossack Fonseka, четвертой по величине в мире оффшорной юридической фирмы. Документы показывают, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов, передает Русская служба Би-Би-Си.

В них содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств, в том числе диктаторов, обвиняемых в ограблении своих стран.

В документах содержатся данные о секретных оффшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии и Башара Асада в Сирии.

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В материалах также упоминаются члены семьи председателя КНР Си Цзиньпина, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мухаммед VI и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Саудо, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, а также дети премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

В документах есть сведения о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась российским банком с участием близких соратников российского президента Владимира Путина.

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Рассказывается в этих документах и об украинском президенте Петре Порошенко, который создал три офшорные компании для продажи активов Roshen без уплаты налогов в госбюджет Украины.

Документы Mossack Fonseca также свидетельствуют, что премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, которые получали во время финансового кризиса государственную помощь. Он был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную оффшорную компанию.

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Mossack Fonseca заявила, что всегда придерживалась международных правовых норм и следила за тем, чтобы компании, с которыми она работает, не использовались для уклонения от налогов, отмывания денег и других незаконных целей.

Компания утверждает, что она проводит тщательную проверку своих клиентов и сожалеет, если были допущены какие-либо злоупотребления ее услугами.

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Mossack Fonseca также подчеркнула, что оффшорные компании существуют по всему миру и используются в различных целях.