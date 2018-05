В Турции убит автор документальных фильмов об "Исламском государстве"

Об этом сообщил в сети микроблогов Twitter коллектив, в котором он работал, передает Радио Свобода.

«Наш режиссер Наджи Джерф, отец двоих детей, был убит из пистолета с глушителем сегодня в Газиантепе», – говорится в сообщении.

Наджи Джерф недавно завершил работу над фильмом, в котором описаны нарушения со стороны «Исламского государства» в то время, когда боевики этой группировки действовали в городе Алеппо на севере Сирии.

Турецкие власти заявили о начале расследования.

Это убийство произошло после того, как группировка «Исламское государство» взяло на себя ответственность за гибель в октябре двух сирийских журналистов в городе Урфа на юго-востоке Турции, неподалеку от границы с Сирией.

«Активизировать меры для защиты сирийских журналистов на турецкой земле» в распространенном 27 декабря заявлении призвал базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов.

Our movie director Naji Jerf "father of 2 kids" was assassinated by suppressor gun today in Gaziantep "#Turkey" pic.twitter.com/F3TFZyAwk9