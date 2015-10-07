Верховный лидер Ирана запретил любые переговоры с США - Reuters

Как сообщает Reuters, три месяца назад Тегеран в расчете на снятие болезненных экономических санкций пошел с мировыми державами на сделку, призванную помешать ему создать атомное оружие.

Хаменеи, обладающий главной властью в исламской республике, говорил в сентябре, что ядерная сделка с Вашингтоном ставит крест на любых дальнейших переговорах с американцами, но до сих пор не провозглашал прямой запрет.

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Отмечается, что ядерная сделка явилась политической победой для приверженцев умеренного политического лагеря, возглавляемого президентом Хасаном Рухани. Сторонники жесткого курса в Иране до сих пор стараются наложить ограничения на соглашение.

Обращаясь к командующим военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции, Хаменеи сказал, что переговоры с США обернулись для Ирана лишь потерями.

"Переговоры с США открыли двери для их экономического, культурного, политического влияния и влияния в области безопасности. Даже во время ядерных переговоров они старались повредить нашим национальным интересам, когда у них был такой шанс", - процитировал сайт Хаменеи его слова.

Комментарии Хаменеи ставят его в прямую оппозицию к президенту Рухани, который надеется на нормализацию отношений с Западом и неоднократно говорил, что его правительство готово вести переговоры "с кем угодно", чтобы решить региональные проблемы. Рухани также изъявлял готовность к переговорам с Вашингтоном об урегулировании конфликта в Сирии, где США и Иран поддерживают противоборствующие силы.

Так, как пишет издание, июльское соглашение между Ираном и США, Германией, Францией, Великобританией, Китаем и Россией, ставшее результатом десятилетних переговоров, накладывает ограничения на ядерную программу Ирана в обмен на отмену санкций. Запад боялся, что Тегеран пытается разработать ядерное оружие, хотя Иран отрицает такие намерения.