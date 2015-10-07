Россия впервые применила в бою аналог "Томагавка", ударив по исламистам

Об этом Lenta.ru сообщил источник в оборонной промышленности России. 26 ракет 3М14 комплекса "Калибр" были выпущены с четырех кораблей по целям на расстоянии свыше 1500 км.

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"Это первое боевое применение ракет данного типа, - отметил собеседник. - Ранее ракеты 3М14 запускались только в ходе испытаний и учебных стрельб с надводных кораблей и подводных лодок".

"Примерным аналогом этих ракет является американская КРМБ (крылатая ракета морского базирования) "Томагавк", однако наш комплекс создан позднее, отличается несколькими вариантами ракет, включая сверхзвуковые противокорабельные и другие, и большей дальностью полета стратегической крылатой ракеты в обычном снаряжении" - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ракетные пуски с российских военных кораблей по объектам "Исламского государства" в Сирии были проведены из акватории Каспийского моря, и поразили все намеченные цели.