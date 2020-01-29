Stratfor: Путин дает России намеки, каким будет ее будущее без него

Российский автократ пытается закрепить свое политическое наследие и гарантировать стабильность России без него, однако страна все равно может скатиться к внутреннему противостоянию.

«Без Путина» - это то, как молодежь в России сегодня описывает концепцию чего-то неизвестного. И это не безосновательно. Большую часть своей жизни они не знали другого лидера кроме Владимира Путина.

Однако, все в России включительно с самим президентом хорошо знают, что он не может занимать свой пост вечно. Вот почему Путин, который так или иначе руководил страной с начала нового века, теперь постепенно прокладывает путь для постепенного выхода, а также к большим изменениям во всей системе управления в России. Об этом пишет частная аналитико-разведывательная компания Stratfor, напоминая, что российский президент предложил конституционные изменения, нацеленные установить более институциональную форму правления через баланс между разными ветвями власти. По сути, Путин пытается защитить свое наследие, постепенно заменяя персонализированную форму правления в России, которая работала с момента развала СССР, на такую, которая опиралась бы на институты.

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Однако, такие планы не пройдут без проблем. Фракционность правящей элиты и электоральное давление со стороны оппозиционных партий могут привести к тому, что «Единая Россия» потеряет господствующее положение в парламенте. Это приведет к началу большого политического раздора, а возможно и к смене режима, если оппозиционные партии получат контроль над парламентом. Оставаясь у власти с 1999 года, Путин будет 71-летним, когда его текущий президентский срок закончится в 2024 году. Конституция обязывает его уступить место кому-то другому, ведь нельзя быть президентом более чем два раза подряд.

Конечно, Путин может уцепиться за власть и сохранять свое правление в России в различных формах. Но даже так дальнейший переход неизбежен. И предложенные им поправки проливают свет на то, каким может быть будущее. В связи с возможными изменениями, Государственная Дума получит право выбирать правительство, включая премьер-министра и других федеральных министров. Сейчас в России президент назначает кандидатов на эти должности.

Вдобавок предлагаемые поправки ограничат власть будущих президентов, позволяя им занимать высшую государственную должность лишь дважды вообще. Это означает, что преемники Путина не смогут повторить его трюк, чтобы продолжать свое правление до смерти.

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В нынешней форме президентство в России – это так называемая «модель супер-президента», которая наделяет обладателя этой должности широкой исполнительной властью, которая выходит за пределы главы государства и главнокомандующего Вооруженных сил. Он имеет право напрямую выбирать глав так называемых «силовых министерств», а именно МИД, МВД, министерства обороны, чрезвычайных ситуаций и министерства юстиции. И все эти министры отчитываются непосредственно перед президентом.

Последний также может назначать и увольнять премьер-министра, хоть и с согласия Государственной Думы. Но президент может распускать парламент, если тот не одобрит выдвинутого им кандидата на роль председателя правительства трижды подряд. Кроме того, глава государства возглавляет также совет национальной безопасности и Национальное собрание. Также он имеет теоретическое право управлять страной через приказы, если они не противоречат конституции. На практике, однако, президентские приказы имеют силу законов, что фактически дает главе государства власть диктатора.

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Путин получил большую пользу от системы «супер-президентства», установленной его предшественником Борисом Ельциным. Однако, было и много злоупотреблений властью. Годы Ельцина запомнились как период большого доминирования олигархов, известных как «семья». Они окружили лояльного Ельцина и получали большие доходы от коррупции и близкого к анархии положения. За два десятилетия своего правления Путин приложил много усилий к тому, чтобы восстановить российскую стабильность и власть. Очевидно, он не хочет, чтобы его преемник смог перечеркнуть его работу.

Путин, однако, много позаимствовал у своих предшественников за всю историю России, не давая четкого представления о его уходе от власти. За кулисами разные фракции и лица в Кремле борются за власть над Россией после Путина. Хоть нынешний президент успешно подавляет эти битвы, он хорошо понимает, что будущий лидер без его силы может легко погрузить Россию в глубокий кризис. С этой точки зрения, его изменения в конституции имеют смысл. Поскольку переход к системе, основанной на противовесе различных ветвей власти, может дать больший баланс.

Отказ России от централизованной и основанной на культе личности системы все же столкнется с серьезными вызовами. Сейчас пять партий работают в российском парламенте. Но над законодательными возможностями доминирует «Единая Россия», которая прославилась как "партия без идеологии". Хотя номинально она правоцентристская. На самом же деле «Единая Россия» представляет широкую коалицию различных заинтересованных групп: от лидеров бизнеса до националистов и от социалистов-консерваторов до профсоюзов.

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Если поправки к конституции поделят власть над определенными сферами среди различных ветвей управления, различные фракции «Единой России» могут получить не равные «куски пирога». Это создаст соревнование, которое способно подорвать все управление. Более того, вертикальная система патронажа в правящей партии может привести к обострению борьбы между различными сетями такого патронажа. Ведь каждая фракция будет сражаться против других за влияние при отсутствии одного лица, которое делит выгоду между всеми, согласно с нынешней системой.

Даже во времена Российской империи и СССР некоторые российские лидеры пытались перевести страну на более институциональную модель управления. Но всегда сталкивались с различными проблемами, такими как отсутствие независимого судопроизводства, систематическая коррупция и деятельность энергичных радикальных групп. Много политических лидеров были склонны прибегать к насилию, чтобы навязать другим свою волю вместо поисков стабильного консенсуса. Такой же вызов будет стоять перед наследием Путина, что может привести к ослаблению исполнительной власти.

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Вызовы, перед которыми Россия столкнется в будущем, включают демографическое сокращение, упадок экономики и потеря возможности проектировать власть за рубежом. Чтобы с ними справиться, понадобится твердое и легитимное правление. Предлагая основанную на консенсусе систему институтов, Путин надеется восстановить определенную веру в российское государство и позаботиться, чтобы оно оставалось сильным и дееспособным без него. Однако, это легче сказать, чем сделать, особенно если страна скатится к внутреннему противостоянию.