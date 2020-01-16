The Economist: Как Путин собирается править Россией вечно

Детали размыты, но его план изменить конституцию РФ – это вряд ли стратегия ухода от власти.

В какую игру играет Владимир Путин? 15 январе российский президент удивил всех, кто следит за Кремлем. В своей речи перед федеральным собранием он объявил о намерении ввести радикальные изменения в российской конституции, которые должны быть одобрены на референдуме. Хотя суть этих изменений до сих пор нечеткая.

Об этом пишет The Economist, добавляя, что это было не единственное потрясение за вчерашний день. Премьер-министр Дмитрий Медведев вместе со всем составом правительства подал в отставку. Причины, почему его заменили неизвестным «технократом», остаются загадкой. Чтобы понять, что происходит, стоит начать с простого факта. На протяжении последних 20 лет режим Путина убил многих людей и присвоил слишком много миллиардов долларов, чтобы у него была возможность добровольно отдать власть. Согласно конституции РФ, Путин не может занимать должность президента вновь после завершения текущего срока в 2024 году. Ведь существует ограничение, которое не позволяет быть на высшей государственной должности более чем два срока подряд.

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Поэтому все всегда предполагали, что так или иначе он попытается обойти правила, чтобы остаться главным. У него уже есть определенный шаблон. Первых два президентских срока Путина прошли в период 2000-2008 годов. После этого он стал премьер-министром на четыре года, а Медведев играл роль президента с «кастрированными» полномочиями. В 2012 году Путин вернулся с неожиданно окрепшими президентскими возможностями. Его второй срок подряд начался в 2018-ом. Единственной загадкой было то, на какую должность он перескочит в 2024-м году.

Никто до сих пор не знает. Конечно же, Путин снова может вернуться в кресло премьер-министра. Аргументом в пользу этого сценария стало его заявление, что изменения, которые он предлагает, сделают главу правительства более мощным с полным правом назначать членов своего кабинета. Последнее обеспечит парламент под полным контролем партии «Единая Россия». Другой вполне вероятный вариант предполагает, что Путин сохранит власть, возглавив слабо определенный Государственный совет. Во время речи президент заявил, что этому органу в ходе «перестройки» нужно дать больше власти.

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На самом деле, детали не играют большой роли. Россия – это диктатура, которая маскируется под демократию. Электоральные успехи Путина базируются главным образом на экономическом росте, который, правда, уже остался позади из-за коррупции, некомпетентности, конца нефтяного бума, и санкций Запада после аннексии Крыма. А также на популярности его перезагрузки советской империи. Но еще больше эти успехи обязаны подконтрольным государственным телеканалам, блокированию популярных оппозиционных кандидатов, вербовке номинальных «оппозиционных» партий, а также арестам и запугиваниям тех, кого не удалось приручить. Убийство политических оппонентов не идет на пользу настоящему соревнованию за власть.

От того, кем будет Путин: президентом, премьер-министром, председателем Государственного совета или почетным руководителем Национальной ассоциации мостов (именно такую должность занимал Дэн Сяопин, чтобы управлять Китаем в течение многих лет после потери более престижного кресла), - в России зависит гораздо меньше, чем в условиях реальной демократии. Никто не знает, какой будет новая конституция РФ. Путин может решить, как и много деспотов до него, что принятие новой конституции перезагрузит все имеющиеся ограничения сроков. Или, как и Си Цзиньпин в Китае в 2018 году, он может просто отменить определение о количестве президентских сроков вообще. Китайский лидер даже не озаботился тем, чтобы проводить референдум, когда провел изменения, которые дали ему право оставаться пожизненно у власти.

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Другую модель предлагает Казахстан, где Нурсултан Назарбаев, который возглавил свою страну в 1990 году после провозглашения независимости, покинул пост лишь в прошлом году. Но при этом он остался как лидер правящей партии и носитель титула «лидер нации». Когда США протестовали против такого искажения правил. Во времена президентства Дональда Трампа они этого не делают. Американский лидер не скрывает своего восхищения автократами. ЕС тоже ничего не сделает, пока Путин приклеивает себя к трону. Он встревожен подъемом Китая и зависит от российского газа.

Мировые автократы будут следить за событиями в Москве с большим интересом, ища полезные подсказки от Путина для себя в вопросе продления собственного правления. Для демократов единственным успокоением будет то, что даже пожизненное правление не длится вечно.