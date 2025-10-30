Разработка X-59 была инициирована еще в 2016 году.

В США впервые поднялся в воздух сверхзвуковой самолет X-59. Его главной особенностью, по сравнению со всеми другими сверхзвуковыми самолетами, является отсутствие "взрыва" при полете на сверхзвуковой скорости.

Военный портал Defense Express отмечает, что компания Lockheed Martin объявила о первом полете своего экспериментального сверхзвукового самолета X-59, который длился более часа. Он взлетел с 42-го завода Военно-воздушных США в Палмдейле, Калифорния и сел в Исследовательском центре полетов им. Армстронга NASA в Эдвардсе, Калифорния.

Отмечается, что разработка X-59 была инициирована еще в 2016 году. Он призван совершить революцию в сфере коммерческой авиации. Главной особенностью самолета, по сравнению со всеми другими сверхзвуковыми самолетами, является отсутствие "взрыва" при полете на сверхзвуковой скорости.

Эксперты объяснили, что звук от полета самолета распространяется во все стороны, в том числе и вперед. Поэтому когда самолет обгоняет скорость звука, звуковые волны начинают складываться в одну огромную волну, что похоже на "взрыв". Этот эффект называется "Конус Маха". Именно его можно было слышать при пролете российской ракеты "Кинжал".

"Новый же самолет X-59 имеет особую конструкцию, благодаря которой вместо одной большой волны, возникает много малых, и на земле, при пролете такого самолета, это будет ощущаться не как мощный "взрыв", а скорее как протяжный толчок", - отметили аналитики.

Так, одним из элементов конструкции, благодаря чему это становится возможным, является очень длинный и острый "нос" длиной около 14 метров, из-за чего длина всего самолета составляет более 30 метров.

Из-за его длины и угла наклона конструкторам даже пришлось убрать стекло в передней части кабины, которое заменили на камеру. Самолет имеет реактивный двигатель General Electric F414, который устанавливается, например, на JAS 39E/F Gripen или на F/A-18E/F Super Hornet.

В то же время в издании отметили, что X-59 - это экспериментальный самолет, и он не пойдет в серию. В Lockheed Martin разработали его специально для NASA, которые собираются проводить на нем тесты, собирать информацию о конструкции и тому подобное.

Затем в NASA собираются провести ряд полетов на сверхзвуковой скорости над городами в США и собрать отзывы местных жителей о том, слышали ли они что-то, и раздражало ли это их.

"Дело в том, что полеты на сверхзвуковой скорости над землей запрещены, потому что звуковой удар, громкостью более 110 децибел, не просто мешает людям, а может сильно травмировать, напугать или выбить окна. А благодаря новой конструкции эта звуковая волна должна уменьшаться до примерно 75 децибел", - пояснили в издании.

Так, после своих исследований NASA передадут материалы в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), которая должна пересмотреть ограничения на сверхзвуковые полеты над землей. Таким образом, это откроет путь к новому поколению коммерческих сверхзвуковых самолетов.

Впрочем, это произойдет не раньше 2030 года, ведь именно тогда состоится заседание Комитета по вопросам охраны окружающей среды от авиации (CAEP). Сейчас же проходят тестовые полеты на низких скоростях и высотах для проверки конструкции.

