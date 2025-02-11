Под управлением пилота Тристана Бранденбурга самолет развил скорость до 1242 км/ч и достиг высоты в 11130 м.

В понедельник, 10 февраля прототип перспективного сверхзвукового самолета XB-1 успешно совершил 13-й и последний испытательный полет. Об этом в своем заявлении сообщила компания-разработчик аппарата Boom Supersonic.

Под управлением пилота Тристана Бранденбурга самолет развил скорость до 1242 км/ч и достиг высоты в 11130 м.

Успешное завершение всех запланированных тестов демонстратора позволит Boom перейти непосредственно к созданию полноценного прототипа авиалайнера Overture, который может изменить мир коммерческой авиации.

Видео дня

Авиалайнер Overture будет примерно в три раза больше, чем XB-1. Предполагается, что на нем смогут разместиться от 64 до 80 пассажиров. Крейсерская скорость самолета будет составлять примерно 2000 км/ч. Таким образом, полет из Нью-Йорка в Лондон займет лишь чуть более трех часов.

Сверхзвуковые пассажирские самолеты - справка

Единственные сверхзвуковые авиалайнеры, которые регулярно перевозили пассажиров - это европейский Concorde и советский Ту-144. Обе машины давно вывели из эксплуатации из-за критических недостатков - в частности, чрезмерной генерации шума и высоких затрат на эксплуатацию.

Предполагается, что новый Overture будет "тихим", а кроме того значительно более экономичным, чем его предшественники.

Кстати, свой собственный сверхзвуковой коммерческий самолет создают и китайцы - недавно компания Sichuan Lingkong Tianxing Technology представила прототип такого самолета.

Отметим, что не все подобные проекты имеют шансы на реализацию. Наиболее показательным в этом плане является пример сверхзвукового авиалайнера Horizon. Среди причин отказа от проекта - отсутствие финансирования.

Вас также могут заинтересовать новости: