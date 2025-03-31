Предполагается, что он сможет летать значительно дальше, чем знаменитый Concorde.

Китайский государственный аэрокосмический гигант Comac без лишнего шума обнародовал первые детали своего проекта сверхзвукового авиалайнера C949. На это обратило внимание издание South China Morning Post.

Предполагается, что C949 будет развивать скорость 1,6 Маха (примерно 1960 км/ч) и сможет летать гораздо тише, чем знаменитый Concorde.

Отметим, что именно высокий уровень шума от этих самолетов вместе с низкими показателями экономичности привели к отказу от них.

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По словам специалистов, снижение шума имеет решающее значение для преодоления нормативных ограничений, которые могут стать помехой эксплуатации сверхзвуковых авиалайнеров.

C949 должен превосходить Concorde и по дальности - предполагается, что китайская машина сможет преодолеть расстояние в 11 тыс километров. Это примерно на 50% больше, чем у Concorde.

В то же время, C949 сможет перевозить лишь от 28 до 48 пассажиров в салоне бизнес-класса, тогда как на борту Concorde смогли разместиться более 100 пассажиров.

В будущем китайский самолет будет конкурировать с аналогичными американскими машинами, которые пока тоже существуют только в качестве проектов.

Предполагается, что победитель перепишет правила мировой авиации. Ввести C949 в эксплуатацию хотят к 2049 году - к празднованию 100-летия Китайской Народной Республики.

Сверхзвуковые пассажирские самолеты - другие новости

Напомним, в феврале демонстратор американского сверхзвукового пассажирского самолета выполнил свой последний полет.

Успешное завершение тестов демонстратора позволит компании Boom перейти к созданию полноценного прототипа самолета, который получил название Overture.

Не все американские компании сопутствует успех на этом сложном пути. В прошлом году стало известно о закрытии Exosonic, которая хотела создать сверхзвуковой авиалайнер Horizon. Одной из причин этого стали финансовые трудности.

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