Причина сокращения такого количества беженцев не была указана.

Администрация президента США Дональда Трампа ограничила количество беженцев, которое ежегодно принимает в страну, сообщает CNN.

Издание отмечает, что со 125 000 теперь это количество будет составлять до 7500 человек. Более того, основная квота будет выделена под белых южноафриканцев. То есть сокращение составляет более чем в 15 раз.

При этом, причина такого сокращения количества беженцев по сравнению с прошлогодним лимитом, установленным во времена президента-демократа Джо Байдена, не была названа. Издание добавляет, что США ранее принимали сотни тысяч людей, которые бежали от войны и преследований со всего мира.

Отмечается, что эта новость была опубликована в четверг, 30 октября, в сообщении в Федеральном реестре. Ранее агентство Associated Press сообщало, что администрация рассматривает возможность принять только 7500 беженцев, преимущественно белых южноафриканцев.

Издание ссылается на данные в меморандуме, что принятие 7500 беженцев в течение 2026 финансового года было "оправдано гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам".

В материале подчеркивается, что сокращение квоты является очередным ударом по программе, которая до недавнего времени пользовалась поддержкой обеих партий. Примечательно, что президент США Дональд Трамп приостановил действие программы в первый день своего президентства.

Отмечается, что с тех пор в страну прибыло лишь небольшое количество беженцев, преимущественно белых южноафриканцев. Часть беженцев также принимали в рамках судебных разбирательств, чтобы разрешить им въезд в США во время приостановления программы.

В феврале текущего года администрация Трампа объявила программу для африканеров и указала, что белые африканские фермеры сталкиваются с дискриминацией и насилием дома. Однако правительство Южной Африки отрицает эти характеристики.

Указывается, что по всей стране гуманитарные и иммиграционные организации были вынуждены сократить штаты из-за резкого снижения потока беженцев по этой программе.

Издание не исключает, что в долгосрочной перспективе уменьшение лимита может повлиять на будущие иммиграционные и гуманитарные программы в США и на политику по поддержке беженцев.

Беженцы из Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что директор Института демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи Элла Либанова считает, что все страны, в которых сейчас проживают украинские беженцы, заинтересованы в их ассимиляции . Она пояснила, что в европейских странах характерно "старение" населения, не хватает рабочей силы. Либанова отметила, что в эти страны приезжают христиане, миролюбивые, трудолюбивые, образованные. К тому же, она добавила, что треть мигрантов из Украины - это дети до 18 лет. Поэтому, по ее мнению, возможно, власть и не заинтересована, а вот бизнес заинтересован в этих людях.

Также мы писали, что правительство Германии проводит расследование ситуации с выявлением сотен граждан Венгрии, которые зарегистрировались как украинские беженцы. Еще зимой 2022/23 годов миграционные службы федеральной земли Баден-Вюртемберг заметили, что среди беженцев из Украины были люди, которые не общались на украинском языке. В правительственном циркуляре Министерство внутренних дел Баден-Вюртемберга отметило, что эти люди общались исключительно на венгерском языке и даже нуждались в переводчике с этого языка. Во время опроса некоторые искатели убежища заявляли, что их финансовое положение в Венгрии было ужасным, поэтому они выдали себя за беженцев из Украины.

