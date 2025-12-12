Одна из тактик позволяет противодействовать российским войскам в непогоду.

Украина разработала несколько новых тактик использования БпЛА на фронте для противодействия российской пехоте, пишет Forbes.

В частности, отмечают журналисты, Украина использует беспилотники с динамиками, чтобы создать ложное представление для россиян на поле боя. В частности это может быть воспроизведение звуков техники, что заставляет РФ поднимать в небо свои разведывательные дроны. Это не только тратит российские ресурсы в виде одноразовых БПЛА, но и раскрывает позиции пилотов. Также из громкоговорителей иногда раздаются крики и просьбы о помощи российских солдат, таким образом выманивая российскую пехоту из укрытий.

Еще одна тактика заключается в использовании наземных дронов. Отмечается, что РФ удается достичь успехов, используя непогоду, в частности туман, поскольку БпЛА сложнее работать в таких условиях.

Для противодействия этому Украина быстро разработала решение в виде наземных дронов, которые прячутся вдоль путей подхода российских войск, мониторя дороги на наличие любого транспортного средства. Когда они идентифицируют движение российского транспорта, то передают его местонахождение и направление движения пилотам БпЛА.

Те, в свою очередь, запускают ударные БпЛА, которые уничтожают российский транспорт. По данным издания, этот подход уничтожил многочисленное количество российской бронетехники и замедлил наступление оккупантов.

Также журналисты отмечают тактику, во время которой сломанный украинский БпЛА застрял в несущей стене здания в Покровске. И когда российский солдат подходит к дрону, чтобы забрать его, дрон детонирует, в результате чего здание обваливается на российских солдат внутри.

Журналисты отмечают, что с начала войны Украина активно разрабатывает и внедряет все более совершенные беспилотники. Они оперативно попадают на фронт, где испытываются украинской армией.

БпЛА: важные новости

Ранее журналисты Breaking Defense сообщали, что Украина начала практиковать уникальный способ доставки дронов на фронт. Теперь производитель напрямую поставляет беспилотники солдатам, а не хранит их на складах. Для этого используется вебсайт blockchain defense, который похож на Amazon.

Тем временем The Times пишет о том, как Украина изменила представление Запада о военной мощи на фоне доминирования БПЛА на фронте. Отмечается, что Запад превращается в покупателя, теряя роль поставщика. Поскольку Украина уже опережает своих союзников в сфере оборонной промышленности.

