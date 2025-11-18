Морские дроны Magura стали угрозой не только для российских кораблей, но и для воздушных целей.

В сентябре 2025 года во Львове состоялся международный форум Defence Tech Valley, во время которого были продемонстрированы передовые беспилотные системы всех форм и размеров, предназначенные для использования на суше, море или в воздухе.

"Украина стала полигоном для всего мира, чтобы узнать, как выглядит современная война", - сказал журналистам The Times перед началом форума вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Запад переходит от роли поставщика к роли покупателя оружия

В издании отметили, что это мероприятие стало поворотным моментом для будущего всех вооруженных конфликтов. Журналисты подчеркнули, что многие страны мира удивлены тому, как Украине удается сражаться с Россией, значительно уступая ей по численности войск.

В издании считают, что Украина уже опережает своих союзников в сфере оборонной промышленности. Более того, Запад уже переходит от роли поставщика к роли покупателя оружия.

"Среди нынешних европейских продуктов трудно назвать хотя бы один, который изменил бы правила игры на поле боя, будь то дроны, средства радиоэлектронной борьбы или наземные платформы - и все же Европа имеет невероятный потенциал. Наша цель - постепенно интегрировать европейские компании в наш рабочий процесс, предоставить им результаты испытаний на поле боя, проводить совместные хакатоны (специализированный формат соревнований - УНИАН), заключать совместные контракты", - рассказал Федоров.

Маленькие дроны против военных кораблей

В издании считают, что морские дроны Украины являются ярким примером того, как страна переворачивает традиционное понимание военной мощи. Ее военно-морской флот значительно уступает российскому, но корабли РФ все равно под угрозой.

В издании напомнили, что в начале полномасштабной войны Федоров начал сбор средств с помощью инициативы президента Украины Владимира Зеленского United24 на создание загадочного беспилотного надводного судна. Он говорил о том, что люди со всего мира пожертвовали средства на разработку около 50 прототипов. Теперь же эти морские дроны известны как Magura.

Кроме того, дроны Magura уже доказали свою эффективность. В частности, Magura V5, производство которого обходится менее чем в 300 000 долларов, однажды потопил российский ракетный катер "Ивановец" и современный патрульный корабль "Сергей Котов", напомнили в издании. По данным ГУР, стоимость второго корабля оценивается в 65 миллионов долларов.

В издании отметили, что украинские морские дроны вынудили Москву переместить оставшийся флот в порт на российском побережье, открыв Черное море для торговли и обеспечив жизненно важную поддержку для экономики Украины.

Угроза не только для кораблей

В 2024 году с помощью Magura V5 даже удалось сбить российский вертолет Ми-8, что является первым подобным случаем в истории. Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут морской дрон атаковал вертолет ракетой Р-73 SeeDragon.

Черноморский флот РФ развернул противодроновые сети и самолеты в попытке остановить атаки беспилотников, но Украина в ответ разработала новые модификации своих морских дронов, включая Magura V6P, который может запускать несколько устойчивых к помехам дронов-камикадзе, управляемых дистанционно с помощью оптоволоконных кабелей, добавили в издании.

Также журналисты упомянули дрон Magura V7, который может оснащаться двумя ракетами класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder. В мае 2025 года ГУР сообщило, что с помощью трех таких беспилотников были сбиты два истребителя Су-30 в Черном море.

Кроме того, новые версии дронов, оснащенные автономными функциями на базе искусственного интеллекта, способны автоматически идентифицировать и атаковать цели. В издании отметили, что Украина строит все больше морских дронов, в том числе многоцелевые беспилотные надводные аппараты "Sea Baby".

Россия копирует украинские тактики дронов - что известно

Ранее командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что РФ активно копирует украинские тактики применения беспилотников, в частности использование дронов-перехватчиков. Он отметил, что враг делает это в больших масштабах.

Федоренко отметил, что пока информация об украинских технологиях оставалась непубличной, Украина имела высокую эффективность, но после огласки россияне повторяют эту тактику, и делают это эффективно.

