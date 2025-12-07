В дальнейшем морские дроны получат искусственный интеллект и станут еще более эффективными.

В следующем году Украина, по прогнозу командующего операций морских беспилотников военной разведки, сможет наносить более сложные удары по российским силам в Черном море. Поскольку уже сейчас удается сдерживать передвижение Черноморского флота России, который когда-то доминировал в этом море. Как рассказал в интервью Associated Press руководитель специализированного подразделения морских беспилотников "Group 13", атаки Украины заставили Россию адаптироваться и ограничили возможности для масштабных ударов в Черном море.

"Сегодня мы, вероятно, достигли плато. Мы ограничиваем передвижение противника. Но тех громких ударов, которые мы видели раньше, не было уже достаточно давно. Это потому, что враг адаптировался", - сказал офицер.

Он не стал комментировать удары по нефтяным танкерам из "теневого флота" РФ, хотя согласно официальным заявлениям, для таких морских атак использовались беспилотники.

Видео дня

Офицер сказал, что российские военно-морские корабли "едва действуют", часто решаясь отойти лишь на расстояние около 40 километров от порта, чтобы запустить ракеты, и сразу отступают.

"Они постоянно прячутся. И определенным образом это также результат деятельности нашего подразделения - ведь вы можете представить себе стоимость содержания флота, который не может действовать в море", - сказал он.

Несмотря на коррективы, внесенные Россией, офицер заявил, что программа морских беспилотников Украины остается эффективной:

"Мы работаем на многих фронтах, чтобы изменить эту ситуацию и создать переломный момент. Сейчас могу сказать вот что: мы не потеряли эффективности. Мы просто достигли точки, когда сдерживаем врага".

Украина развивает программу морских дронов

Использование различных типов беспилотников, в том числе морские, стало жизненно важным для украинской армии, напомнило издание. Ведь они стали недорогим инструментом для разведки и ударов в противодействии вторжению России. По информации АР, две программы морских беспилотников реализуются отдельно военной и внутренней разведывательными службами Украины.

Группа 13 использует дроны "Магура", которыми, как сообщалось, были нанесены многочисленные удары по российским кораблям.

"Сейчас подразделение использует два варианта - V5, меньший таранный беспилотник, и больший V7, оружейную платформу. Оба управляются дистанционно с помощью консолей размером с чемодан, оснащенных джойстиками, экранами и предохранительными выключателями", - говорится в статье.

Операторы продемонстрировали изданию V7, оснащенный модифицированными ракетами класса "воздух-воздух" Sidewinder американского производства. В мае сообщалось, что "Магура" сбил российский истребитель, что офицер из группы 13 назвал "прорывом" в морской войне.

Он сказал, что следующий этап эволюции украинских беспилотников будет опираться на более глубокую интеграцию искусственного интеллекта. Для этого планируется использовать наработанный и постоянно растущий архив оперативных видео и данных датчиков для улучшения целевого наведения и уменьшения нагрузки на оператора. Он добавил, что украинские военные имеют "огромное количество" оперативных данных для дальнейшего обучения моделей искусственного интеллекта.

"Сейчас поиск целей - это комбинированный процесс: частично оператор, частично искусственный интеллект. В будущем вы будете запускать дрон, и он будет самостоятельно искать цель, различать гражданские суда от военных и принимать больше решений", - сказал он.

Хотя он не комментировал конкретные планы развития, однако сказал, что страны, которые изучают варианты ударов на большую дальность, подводные беспилотники и сложные операции смешанного флота, рассматривают такие системы как логический следующий шаг.

Украина при этом стремится расширить совместное производство беспилотников с несколькими странами НАТО в следующем году, отметило издание.

Больше о дронах Магура

Как писал УНИАН, в этом году в ГУР показывали новейшие морские дроны Магура, которые могут уничтожать вражеские корабли и самолеты. Отмечалось, что за два года использования этой технологии, было поражено 17 морских и воздушных целей России, 15 из которых полностью уничтожили, в частности, два истребителя Су-30.

Вас также могут заинтересовать новости: