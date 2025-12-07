В следующем году Украина, по прогнозу командующего операций морских беспилотников военной разведки, сможет наносить более сложные удары по российским силам в Черном море. Поскольку уже сейчас удается сдерживать передвижение Черноморского флота России, который когда-то доминировал в этом море. Как рассказал в интервью Associated Press руководитель специализированного подразделения морских беспилотников "Group 13", атаки Украины заставили Россию адаптироваться и ограничили возможности для масштабных ударов в Черном море.
"Сегодня мы, вероятно, достигли плато. Мы ограничиваем передвижение противника. Но тех громких ударов, которые мы видели раньше, не было уже достаточно давно. Это потому, что враг адаптировался", - сказал офицер.
Он не стал комментировать удары по нефтяным танкерам из "теневого флота" РФ, хотя согласно официальным заявлениям, для таких морских атак использовались беспилотники.
Офицер сказал, что российские военно-морские корабли "едва действуют", часто решаясь отойти лишь на расстояние около 40 километров от порта, чтобы запустить ракеты, и сразу отступают.
"Они постоянно прячутся. И определенным образом это также результат деятельности нашего подразделения - ведь вы можете представить себе стоимость содержания флота, который не может действовать в море", - сказал он.
Несмотря на коррективы, внесенные Россией, офицер заявил, что программа морских беспилотников Украины остается эффективной:
"Мы работаем на многих фронтах, чтобы изменить эту ситуацию и создать переломный момент. Сейчас могу сказать вот что: мы не потеряли эффективности. Мы просто достигли точки, когда сдерживаем врага".
Украина развивает программу морских дронов
Использование различных типов беспилотников, в том числе морские, стало жизненно важным для украинской армии, напомнило издание. Ведь они стали недорогим инструментом для разведки и ударов в противодействии вторжению России. По информации АР, две программы морских беспилотников реализуются отдельно военной и внутренней разведывательными службами Украины.
Группа 13 использует дроны "Магура", которыми, как сообщалось, были нанесены многочисленные удары по российским кораблям.
"Сейчас подразделение использует два варианта - V5, меньший таранный беспилотник, и больший V7, оружейную платформу. Оба управляются дистанционно с помощью консолей размером с чемодан, оснащенных джойстиками, экранами и предохранительными выключателями", - говорится в статье.
Операторы продемонстрировали изданию V7, оснащенный модифицированными ракетами класса "воздух-воздух" Sidewinder американского производства. В мае сообщалось, что "Магура" сбил российский истребитель, что офицер из группы 13 назвал "прорывом" в морской войне.
Он сказал, что следующий этап эволюции украинских беспилотников будет опираться на более глубокую интеграцию искусственного интеллекта. Для этого планируется использовать наработанный и постоянно растущий архив оперативных видео и данных датчиков для улучшения целевого наведения и уменьшения нагрузки на оператора. Он добавил, что украинские военные имеют "огромное количество" оперативных данных для дальнейшего обучения моделей искусственного интеллекта.
"Сейчас поиск целей - это комбинированный процесс: частично оператор, частично искусственный интеллект. В будущем вы будете запускать дрон, и он будет самостоятельно искать цель, различать гражданские суда от военных и принимать больше решений", - сказал он.
Хотя он не комментировал конкретные планы развития, однако сказал, что страны, которые изучают варианты ударов на большую дальность, подводные беспилотники и сложные операции смешанного флота, рассматривают такие системы как логический следующий шаг.
Украина при этом стремится расширить совместное производство беспилотников с несколькими странами НАТО в следующем году, отметило издание.
Больше о дронах Магура
Как писал УНИАН, в этом году в ГУР показывали новейшие морские дроны Магура, которые могут уничтожать вражеские корабли и самолеты. Отмечалось, что за два года использования этой технологии, было поражено 17 морских и воздушных целей России, 15 из которых полностью уничтожили, в частности, два истребителя Су-30.