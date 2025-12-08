Военные части могут заказывать дроны на веб-сайте, после чего они будут доставлены прямо к военной части на поле боя.

Украинская армия все чаще отказывается от хранения дронов на складах. Вместо этого беспилотники доставляют бойцам на фронт напрямую от производителя, пишет Breaking Defense.

"Складов больше нет. Военные части могут заказывать дроны или наземных роботов на веб-сайте под названием blockchain defense. Он похож на Amazon. Они просто заказывают напрямую у производителя, и доставка осуществляется напрямую от производителя к военной части на поле боя", - рассказала журналистам глава волонтерской группы Dignitas Ukraine Люба Шипович.

По ее словам, доставка дрона в настоящее время занимает примерно 24 часа от заказа до доставки на линию фронта. Она отметила, что это позволяет избавиться от необходимости в ремонтных мастерских для модернизации беспилотников..

Видео дня

"Такая скорость и гибкость - это то, чему страны НАТО могли бы поучиться у Украины - адаптировать процедуры НАТО к новым реалиям, к этой войне", - подчеркнула Шипович.

Глава Dignitas Ukraine добавила, что сейчас в мире есть только две страны, которые знают, как вести современную войну - Украина и Россия. Она заверила, что Украина готова поделиться своими знаниями с другими странами.

Кроме того, во время конференции The Sydney Dialogue, который прошел на прошлой неделе, исполняющий обязанности главы отдела стратегии и политики НАТО Марко Крискуоло в разговоре с журналистами заявил, что НАТО прекрасно осознает, что Украина не просто расширяет границы современного ведения войны, но и создает совершенно новые.

"Скорость и качество принятия решений - вот что действительно изменило ситуацию в Украине. Тем, кто считает, что дело в технологиях, я говорю, что решение заключается в человеческом капитале и процессах. Когда речь идет о человеческом капитале, речь идет о том, какую позицию мы занимаем", - сказал он.

Украинские дроны загнали Черноморский флот РФ в порты

Ранее руководитель специализированного подразделения морских беспилотников "Group 13" рассказал журналистам, что в следующем году Украина, по прогнозу командующего операций морских беспилотников военной разведки, сможет наносить более сложные удары по российским силам в Черном море. По его словам уже сейчас удается сдерживать передвижение Черноморского флота РФ, который когда-то доминировал в этом море.

Офицер поделился, что российские военно-морские корабли "едва действуют", часто решаясь отойти лишь на расстояние около 40 километров от порта, чтобы запустить ракеты, и сразу отступают. Он заявил, что российские корабли постоянно прячутся.

Вас также могут заинтересовать новости: