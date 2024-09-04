Разработку создавали с учетом опыта военных, которые уже использовали на поле боя подобное вооружение.

Компания "Украинская бронетехника" представила на выставке MSPO-2024 в Польше дистанционно управляемого наземного робота UGV Protector.

На официальной странице компании в Facebook раскрыли его технические характеристики. Гендиректор Владислав Бельбас отметил, что разработку создавали с учетом опыта военных, которые уже использовали на поле боя подобное вооружение.

"Этот робот создан для повышения безопасности и оперативной эффективности военнослужащих на поле боя", - заявивл он, отметив, что идеологией для создания платформы Protector стало "безопасное выполнение опасных миссий".

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По словам Бельбаса, UGV Protector позиционируется как логистическая платформа, которую можно использовать для разведки, перевозки и запуска БПЛА и тому подобное. Также его можно превратить в полноценную боевую единицу - на платформу достаточно установить боевые модули, в том числе и пусковые установки противотанковых ракетных комплексов. Есть возможность и оснастить робота системой РЭБ.

В "Украинской бронетехнике" добавляются, что преимущество "Протектора" в том, что он быстрый в производстве и имеет невысокую стоимость.

Характеристики UGV Protector

Дальность связи с оператором этого робота превышает 15 км и можно еще использовать дрон-ретранслятор. Как и "Варта 2", "Протектор" интегрирован в систему ситуационной осведомленности ICoMWare.

Его полная масса составляет 4000 кг, а максимальная скорость - 60 км/ч. При этом минимальная маневровая - 5 км/ч. "Протектор" оснащен 76-литровым дизельным двигателем мощностью 190 л.с. и имеет расход топлива - 12 л на 100 км. Баллистическая защита соответствует уровню Stanag 4569 level 1.

Длина платформы составляет 5200 мм, ширина - 1870 мм, а высота - 1450 мм. Дорожный просвет - 235 мм. Она имеет максимальный угол подъема 30° и максимальный угол крена - 25°. Высота преодоления вертикальной стены - 235 мм, глубина преодоления брода - 0,5 м.

Украинские разработки

25 августа президент Владимир Зеленский заявил о первом успешном применении нового отечественного оружия - дрона-ракеты "Паляниця", который использовали против врага на временно оккупированной территории.

Кроме того, глава государства заявил, что впервые с начала полномасштабной войны 2022 года украинская армия успешно испытала собственную баллистическую ракету.

В ОП отметили, что новая баллистическая ракета Украины предусматривает радиус действия в 600-700 км.

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин кратко описал ситуацию в украинском ОПК, заявив, что возможности у нашей страны для разработок оружия есть, однако средств - нет.

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