В то же время насколько эффективно будет работать это оружие, возможно будет понять только со временем, отметил советник председателя ОПУ.

Новая баллистическая ракета Украины предусматривает радиус действия в 600-700 км.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью для Новости.LIVE. В то же время насколько эффективно будет работать это оружие, возможно будет понять только со временем, отметил советник главы ОПУ.

"Новая баллистическая ракета Украины - это 600-700 км, как президент сказал. Но я думаю, что это вопрос, ответ на который мы с вами увидим при работе. По "Палянице" или любых других баллистических ракет или дронов и т.д.: будем использовать - будем видеть их эффективность", - прокомментировал Подоляк.

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Также он сказал, что важно и количество таких ракет.

"В войнах высокой интенсивности и масштаба роль играет именно количество. Они высокотехнологичные должны быть, потому что будут тогда давать результат очень крутой. Но их должно быть много. То есть одна-две-три ракеты - мы сможем с вами сказать "вау", но это не будет решение фундаментальных задач, которые стоят перед такого типа ракетами", - отметил Подоляк.

Задача этого вооружения, по его словам, уничтожать инфраструктуру, которая позволяет РФ использовать авиацию.

"В целом есть два инструмента ведения войны, которые влияют на психо-эмоциональное состояние наше и наших партнеров. Первое - это стратегическая авиация на территории РФ. Надо уничтожить всю эту инфраструктуру. Восстановить РФ самолетостроение в виде Ту-22, Ту-160, Ту-195 невозможно. Значит, ракеты должны здесь работать. И чтобы уничтожить эту инфраструктуру нужна не одна "Паляница", а сотни. Ну, или Storm Shadow/SCALP-EG (англо-французская крылатая ракета большой дальности), или ATACMS (американская тактическая баллистическая ракета) соответствующей дальности в соответствующем количестве. Вторая составляющая - это тактическая авиация, это все эти управляемые авиационные бомбы. Уничтожать надо по линии фронта, а для этого нужны фронтовые системы ПРО, много авиации - не 5-6 самолетов, а много. Это все нужно решать. И это не эмоция, это математика", - отметил Подоляк.

Производство украинского оружия

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что принято решение увеличить финансирование ракетной программы для наращивания выпуска ракет отечественного производства.

С начала полномасштабной войны в Украине Силы обороны успешно используют украинскую разработку Р-360 "Нептун". В августе сообщалось, что Румыния планирует сотрудничать с Украиной по разработке отечественных противокорабельных ракет Р-360 "Нептун" по примеру других стран Европы.

Во время пресс-конференции 27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что впервые с начала полномасштабной войны 2022 года украинская армия успешно испытала собственную баллистическую ракету.

"Было испытание - положительное - первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю наш ВПК", - сказал глава государства.

Президент не сообщил, о каком именно комплексе идет речь. По мнению Defense Express, Зеленский, наверное, имел в виду оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", также известный как "Гром-2".

Еще в июле Зеленский заявлял о "хорошей динамике" украинской ракетной программы. Тогда же он рассказал, что Украина постепенно приближается к возможности применять собственные ракеты, а не только полагаться на поставки от партнеров.

По информации ОПУ, за 2,5 года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тыс. ракет различных типов и более 33 тыс. управляемых авиационных бомб.

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