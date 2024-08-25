Разработка ракеты длилась полтора года.

В пределах действия украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляниця" - 20 российских военных аэродромов, она будет запускаться с наземной платформы.

Как отмечается в заметке в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского, за 2,5 года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тыс. ракет различных типов и более 33 тыс. управляемых авиационных бомб.

Подчеркивается, что остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения - российских самолетах на военных аэродромах.

"Вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия - украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляниця". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракет-дронов будет становиться больше, "как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день".

В видео от UNITED24, которое обнародовал Зеленский, говорится о том, что в пределах действия "Паляниці" - 20 российских военных аэродромов. Ее разработка длилась 1,5 года. Ракета-дрон будет запускаться с наземной платформы. Ее двигатель - турбореактивный.

"Стоимость ракеты-дрона - намного ниже аналогов. И работа над ее удешевлением и увеличением производства продолжается", - говорится в видео.

Первая украинская дальнобойная ракета

Как сообщал УНИАН, 24 августа Зеленский заявил, что в этот день состоялось первое и успешное боевое применение украинской ракеты-дрона "Паляниця", враг был поражен.

По словам главы государства, "Паляниця" намного быстрее и мощнее обычных дальнобойных дронов.

"В ракетную программу Украины входит кластер под названием "Паляниця". В кластер входит на сегодня три изделия. Испытания первого элемента прошло положительно, с чем я и поздравил наше государство", - сказал президент.

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