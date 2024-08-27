Эксперты предполагают, что Украина испытала оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", также известный как "Гром-2".

Украина провела испытания своей первой баллистической ракеты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа.

"Было испытание – положительно – первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю наш ВПК", – заявил глава государства.

Президент не сказал, о каком именно комплексе идет речь. По мнению Defense Express, Зеленский, наверное, имел в виду оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", также известный как "Гром-2".

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В пользу этой версии говорит то, что в прошлом ноябре ВСУ впервые за все время войны заговорили о состоянии дел с комплексом "Сапсан". Также известно, что к нему приковано большое внимание РФ.

По данным из открытых источников, комплекс разрабатывают в КБ "Южное" на базе предыдущих разработок по проектам "Борисфен" и БФРК "Сапсан".

"Гром-2" построили на базе твердотопливной баллистической ракеты. Заявленный радиус действия комплекса составляет 280 км. Существует возможность создать версию с радиусом до 500 км.

Также сообщалось, что для ракеты есть несколько типов головок самонаведения.

Украина создает новое оружие

Ранее Владимир Зеленский заявил, что состоялось первое боевое применение украинской ракеты-дрона "Паляниця". Как сообщалось, она является гораздо более быстрой и мощной, чем обычные дальнобойные БПЛА.

Во время пресс-конференции 27 августа президент отметил, что испытания такого оружия – крайне сложная и даже опасная вещь. "Люди даже могут оставить свою жизнь. Но было много наработок для того, чтобы Украину можно было защитить", - заявил глава государства.

Эксперты высоко оценивают потенциал новой разработки. Так, по мнению главного редактора Defense Express Олега Каткова, "Паляниця" значительно дешевле возможных аналогов.

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