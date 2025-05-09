Узнайте, какие о сегодняшней дате есть давние верования и запреты.

Всем украинцам известно, какой праздник 9 мая ранее был главным в нашей стране. Украина в эту дату больше не отмечает День победы - его заменило другое торжество. Не менее важен этот день для православных верующих. Мы назвали главные обычаи и народные верования, связанные с датой 9 мая.

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Какой сегодня праздник церковный

Православные верующие сегодня чтят одного из самых прославленных святых. Стоит запомнить, что праздник сегодня - церковный день почитания Николая Чудотворца по новому календарю.

Приверженцам старого стиля интересно узнать, какой сегодня церковный праздник наступает по юлианскому календарю - это чествование священномученика Василия и мученицы Глафиры Амасийской.

Какой сегодня праздник в Украине

Всем нам стоит знать и помнить выдающихся украинцев, рожденных 9 мая. Это литературовед Владимир Гнатюк, политик и военный УНР Кирилл Осьмак, актеры Апполон Ячницкий и Николай Панасьев, кинорежиссер и оператор Юрий Ильенко, участник российско-украинской войны и Герой Украины Олег Фадеенко.

Ну а официальный праздник сегодня в Украине - этоДень Европы. Торжество прославляет единство и сплоченность жителей Европейского континента, единые демократические ценности, а также общий вклад европейских стран в победу над Третьим Рейхом.

Какой сегодня праздник в мире

Есть немало выдающихся людей мира, для которых сегодняшняя дата является днем рождения - композитор Клаудио Монтеверди, археолог Говард Картер, футболист Юпп Гайнкес, композитор и музыкант Билли Джоэл, кинорежиссер Джеймс Брукс.

Что до международных торжеств, то Евросоюз, как было упомянуто, празднует День Европы. Ещё один праздник сегодня, установленный решением ООН, это День победы над нацизмом и памяти погибших во время Второй мировой войны, который длится два дня подряд - 8 и 9 мая.

Среди других национальных и всемирных праздников стоит вспомнить такие:

Международный день справедливой торговли;

День перелетных птиц;

Узбекский день почестей;

Латвийский День памяти жертв войны в Украине.

Также интересно вспомнить, что в этот день 2022 года американский президент Джой Байден одобрил закон о ленд-лизе для нашей армии.

Какой сегодня праздник в народе

В народно-православном календаре эта дата называется Николай Летний или Никола Вешний. У наших предков было принято молиться о хорошем урожае и приплоде скота, хорошем самочувствии, покровительстве для одиноких людей. На Николая принято освящать воду, а затем умываться ей и поить животных.

Какие есть приметы и что нельзя делать сегодня

Наши предки за много столетий сложили такие поговорки об этом дне:

если над водоемами летает много мошек, то будет удачной рыбалка;

похолодало - заморозки продлятся до конца месяца;

дождит - к богатому урожаю овса;

рыба выпрыгивает из воды - к раннему лету.

Как предсказывают синоптики,погода 9 мая будет пасмурной и холодной. Почти во всех областях, кроме западных, ожидается дождь.

Также стоит знать о народных запретах даты. Поскольку у верующих отмечается 9 мая праздник Николая Чудотворца, в такой важный день нельзя желать зла, завидовать другим людям, сквернословить, распускать сплетни. Также не стоит ничего одалживать, иначе одолженное не вернут.

Кто отмечает День ангела сегодня

ПЦУ по новому стилю чтит святых с именами Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен и Акилина, а их тезки празднуют именины. Если же вы придерживаетесь старого стиля, то стоит отметить сегодня праздник именин Василия, Ивана, Нестора, Николая, Петра, Степана и Глафиры.

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