Прогнозисты пристально следят за солнечной активностью на этой неделе.

Космический аппарат NOAA GOES-19 запечатлел потрясающее зрелище - Солнце извергло огромную нить, передает Space.com.

Как объяснили в Центре прогнозирования космической погоды (NOAA), нити - это более холодные, плотные ленты солнечной плазмы, которые могут висеть над поверхностью Солнца с помощью магнитных полей.

"Когда они становятся нестабильными, они могут резко извергаться, иногда запуская корональные выбросы массы в космос - мощные взрывы солнечной плазмы и магнитных полей, которые могут вызвать геомагнитные бури здесь, на Земле", - говорится в публикации.

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Вместе с тем отмечается, что во время этого извержения, была направлена в противоположную от Земли сторону, что означает, что она не окажет прямого воздействия на нашу планету.

Прогнозист космической погоды Сара Хауссил отметила, что Солнце делает ровно столько, чтобы показать, что у него все еще есть все необходимое для проявления активности.

Изображение было получено с помощью его телескопа экстремального ультрафиолетового диапазона, называемого Solar Ultraviolet Imager примерно между 06:30 утра по восточному поясному времени и 09:50 утра по восточному поясному времени 7 мая.

Хотя это извержение не повлияет на Землю, прогнозисты по-прежнему пристально следят за солнечной активностью на этой неделе. По данным Метеобюро Великобритании, сочетание ослабевающего высокоскоростного потока солнечного ветра и возможных скользящих ударов от предыдущих корональных выбросов массы может вызвать полярные сияния в высоких широтах.

Магнитные бури: интересное исследование

Напомним, ранее УНИАН писал о том, какая геомагнитная буря была самой мощной.

Как известно, Земля регулярно поддается влиянию геомагнитных бурь. Тем не менее ни одна из них не сравнится с событием Кэррингтона, которое произошло в 1859 году.

Сообщалось, что нарушение магнитного поля Земли во время события Кэррингтона было еще более серьезным, чем считалось ранее. Совсем недавно ученые сделали открытия, которые раньше считались недоступными.

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