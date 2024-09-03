Министр стратегических отраслей промышленности рассказал, стоит ли ждать увеличения украинского оружия на фронте.

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин коротко описал ситуацию в украинском ОПК, заявив, что возможности у нашей страны для разработок оружия есть, однако средств — нет. Однако это не мешает создавать нечто новое, например, дрон-ракету "Паляниця".

Об этом и о других возможностях Камышин рассказал британской и иранской телевизионной ведущей CNN Кристиан Аманпур.

"Стыдно иметь возможность производить оружие, но не иметь на это средств", - заявил Министр. Видео дня

В Киеве они обсудили, в частности, и то, как новое украинское оружие может стать ключом к победе над Россией.

Прямо сейчас Украина занимается тем, как заявил Зеленский, чтобы война ввернулась туда, откуда она началась. Это делается, в основном, при использовании отечественного вооружения, так как, по словам Камышина, западные партнеры часто недовольны, когда их оружие используется на территории РФ.

У отечественных разработчиков, как отмечает министр, есть все для того, чтобы производить дроны с дальностью полета до 1500 км, кроме денежных средств. Из-за нехватки финансирования в 2024 году было произведено в два раза меньше дронов, чем могло бы быть, исходя из мощностей ОПК. Но для достижения результата, по его словам, предприятия работают круглосуточно, в защищенных укрытиях.

В следующем году, по словам Камышина, ситуация, по причине недостатка финансовых возможностей, серьезно изменится. По его оценке, разрыв между тем, сколько Украина произвести "может" и фактически "произведёт", увеличится в три раза.

"Развитие украинской оборонной промышленности достигло такой точки, когда предоставление средств для производства оружия внутри страны важнее поставок западного оружия", - добавил он.

Ракета-дрон "Паляниця"

25 августа Президент Украины Владимир Зеленский заявил о первом успешном применении нового отечественного оружия — дрона-ракеты "Паляниця", который использовали против врага на временно оккупированной территории.

Разработка этого типа дронов длилась в течение полутора лет. В пределах действия ракеты-дрона находятся целых 20 российских военных аэродромов.

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