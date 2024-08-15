Им можно управлять на расстоянии до 2 километров.

В Министерстве обороны кодифицировали и допустили к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины инженерный наземный роботизированный комплекс пожаротушения.

Как сообщается на официальном сайте оборонного ведомства, это подвижная гусеничная платформа со специальным оборудованием для подачи воды под давлением или специальной пены, которая тушит пламя. С помощью пульта управления оператор из безопасного места направляет робота к эпицентру возгорания. Поток жидкости можно регулировать дистанционно.

Робот-пожарный работает на расстоянии до 2 километров от оператора на открытой местности и до 400 метров на пересеченной. Изображение с опасного участка оператор получает с видеокамеры объективного контроля на платформе.

Видео дня

Как отметили в МО, наземный роботизированный комплекс сначала разрабатывался для нужд гражданских чрезвычайно-спасательных служб, однако машиной заинтересовались военные. Такой робот нужен, например, на местности, где есть невзорвавшиеся боеприпасы, в приближении к горящей технике, в которой есть риск детонации боекомплекта, а также в других потенциально опасных случаях, связанных с риском для жизни и здоровья военнослужащих.

По требованию военных роботизированная платформа получила усиленную ходовую часть. Также специалисты увеличили дальность управления и время автономной работы. Благодаря гусеничному шасси этот робот-пожарный может преодолевать сложный рельеф местности, переезжать горящие обломки, работать при экстремальных температурах и с помощью водомета создавать "водную стену".

Работы на фронте

Как сообщал УНИАН, среди роботов, которые уже "служат" в украинском войске есть такие, которые помогают в эвакуации раненых с поля боя, в выполнении логистических задач, разминировании и тому подобное.

Ранее стало известно, что за 5 месяцев этого года специалисты Минобороны допустили к эксплуатации в Силах обороны девять наземных роботизированных комплексов украинского производства.

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