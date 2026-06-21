Украине может не хватить пилотов для F-16: эксперт рассказал о проблемах с новыми самолетами

На обучение пилотов по самой сокращённой программе уходит 9 месяцев, напомнил Криволап.

Учитывая намерение партнеров передать Киеву больше истребителей, очень важно, чтобы в Украине хватало пилотов. Об этом авиационный эксперт Константин Криволап сообщил в интервью для "Фабрики новостей".

По его словам, ожидалось, что Украина получит самолеты F-16 в комплектации Block 20 MLU (продление жизненного цикла Mid-life Update) с модификациями, которые фактически доводят этот самолет до состояния "Block 50/52".

"И мы думали, что у нас будет хороший самолёт, и будет много вооружения. И будут у нас там ракеты JDAM и AIM-120 AMRAAM, и будут там бомбы GBU, и всё что угодно у нас будет. Оказалось, всё не так. Оказалось, что это Block 20/22, что там есть модернизация MLU, но не такая, на которую мы надеялись. Она даже близко не дотягивает до "Block 50/52". Установлены старые радары, которые лишь немного лучше радаров, установленных на МиГ-29", – подчеркнул Криволап.

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Между тем Бельгия сообщает, что передаст Украине истребители F-16 только после того, как получит самолеты F-35, чтобы заменить эти F-16:

"И вся эта история тянется уже, получается, третий год. То что-то передавали, то что-то не передавали. Я надеюсь, что эти самолеты смогут поступить, и главное – чтобы у нас хватало, как сказал президент, пилотов, потому что нам сейчас будет не хватать пилотов".

Поэтому он подчеркнул необходимость подготовки пилотов. На их обучение по самой сокращенной программе требуется 9 месяцев, напомнил эксперт.

Западные истребители для Украины

Как сообщал УНИАН, на этой неделе министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил, что в этом году Украина получит семь истребителей четвертого поколения F-16. Четыре из них пойдут на запасные части, а три – для операций в небе Украины.

В начале 2027 года Украина должна получить первые 16 истребителей Gripen модификации C/D, а к 2030 году – 22 новых истребителя самой современной серии E, которые страна закупит.

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