Бельгия в этом году передаст Украине 7 истребителей F-16, - министр обороны

Впоследствии Бельгия намерена передать Украине все свои самолеты F-16, но только после получения более новых F-35.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил, что в этом году Украина получит семь истребителей четвертого поколения F-16.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом глава оборонного ведомства Бельгии заявил перед началом заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

"Мы даже увеличиваем помощь, предоставляя им семь F-16. Таким образом, в этом году будет семь F-16, четыре из них – на запасные части, а три – для операций в небе Украины с целью защиты Украины от российской агрессии", – подчеркнул Франкен.

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Также он отметил, что истребители F-16 хорошо зарекомендовали себя в борьбе с ударными дронами типа "Шахед", крылатыми ракетами и другими угрозами.

"И я предложу правительству отправить в Украину все наши F-16 в ближайшие годы. Это будет зависеть от поступления к нам F-35", – добавил Франкен.

Кроме того, он ожидает сегодня встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало марта Бельгия не передала Украине ни одного самолета F-16, хотя два года назад взяла на себя долгосрочные обязательства перед Украиной по поставке 30 истребителей.

В Минобороны рассказывали, когда смогут передать Украине свои истребители F-16. В октябре 2025 года Тео Франкен сообщал, что это займет год или полтора и произойдет только после того, как страна получит и введет в строй новые самолеты F-35.

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