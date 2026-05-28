Швеция объявила о продаже Украине первых истребителей Gripen

Сегодня была подписана декларация об углублении сотрудничества в области обороны между Украиной и Швецией.

В начале 2027 года Украина должна получить первые 16 истребителей Gripen модификации C/D, а к 2030 году – 22 новых истребителя самой современной серии E, которые страна закупит.

Об этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНИАН. Сегодня лидеры обоих государств подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества между Украиной и Швецией.

По словам Кристерссона, истребители Gripen являются лучшим выбором для Украины и укрепят ее противовоздушную оборону. Украинские пилоты уже летали на этих самолетах. "Сейчас мы делаем шаг на этом нашем совместном пути. Мы передаем Gripen", – подчеркнул Кристерссон.

Также, по его словам, страны завершили переговоры о первых истребителях Gripen. "Когда Украина вскоре подпишет соглашение, тогда Швеция будет работать над соблюдением договоренности об экспорте", – добавил он.

Детали от Зеленского

Владимир Зеленский во время встречи сообщил, что Украина рассчитывает получить первые самолеты вместе с подготовленными пилотами уже в течение следующих 10 месяцев.

"Из этого пакета более 2 млрд поддержки – это именно самолеты. Важно, что это самолеты с соответствующим комплектом вооружения. Это поможет, в том числе, нашей защите от российских КАБ. Речь идет именно об эскадрилье Gripen для Украины. Это чрезвычайно весомая для нас поддержка", – сказал Зеленский.

Также он добавил, что Украина готова и самостоятельно покупать самолеты Gripen за счет части помощи, выделенной Европой для Киева.

"Накануне на уровне Евросоюза, сегодня в нашем парламенте окончательно принято решение о пакете европейской поддержки для Украины в размере 90 млрд евро. Это средства на два года, в частности для нашей обороны. Именно из этого пакета мы направляем 2,5 млрд на закупку современных Gripen. То есть в целом этот год, следующий и дальнейшее наше сотрудничество – это развитие украинского флота шведских Gripen", – добавил Зеленский.

Также президент рассказал о сложностях

Он также высказался о сложностях подготовки украинских пилотов на самолетах Gripen: "Сейчас наши пилоты начинают тренировочные миссии. И мы рассчитываем на более широкую инфраструктуру обучения. Нам нужно отправить больше пилотов. Для Украины это всегда большой вызов. Поэтому наши пилоты сейчас в небе. Они защищают жизни украинцев. Поэтому это всегда очень сложно. Но мы это сделаем. Я думаю, что в декабре-январе мы получим первые Gripen с нашими украинскими пилотами".

В свою очередь Кристерссон отметил, что Швеция уже начала обучение украинских пилотов и что это продолжается "в течение определенного времени":

"Тогда, когда другие самолеты предоставлялись Украине, мы начали обучение пилотов для будущего использования. И очевидно, что мы должны увеличить количество пилотов. Это было бы хорошим стартом".

Польза от Gripen на войне

Как надеется Зеленский, шведские истребители Gripen помогут Украине оттеснить от линии фронта российские самолеты, которые постоянно сбрасывают управляемые авиационные бомбы. По его словам, с самого начала полномасштабной войны Россия применяла очень много различных типов оружия, но применение КАБ до сих пор остается большим вызовом. Российские захватчики сбрасывают эти бомбы с дистанции более 100 км.

"У нас никогда не было достаточной противовоздушной обороны для уничтожения этого. У нас не было такой возможности. Но мы всегда пытаемся найти способ, как бороться с тысячами управляемых авиационных бомб (УАБ). Они уничтожают не только гражданских, но и критическую инфраструктуру. Этими бомбами они уничтожают все на границах, в регионах и солдат на фронте. Это происходит в Донецкой и Луганской областях, Харькове, Сумах и во многих других городах", – пояснил Зеленский.

В то же время, как подчеркнул президент, Украина благодарна за то, что получит истребители Gripen с очень конкретным вооружением, особенно ракетами Meteor и не только, что даст возможность уничтожать вражеские цели на расстоянии более 200 км.

"Мы думаем, что мы вытесним российские истребители, и они не смогут массово использовать эти авиационные бомбы", – подытожил Зеленский.

Что известно о Gripen для Украины

Как сообщал УНИАН, Зеленский сегодня прибыл в Швецию и заявил, что украинскую боевую авиацию усилят шведские истребители Gripen JAS 39. По словам президента, 28 мая запланированы его встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Также в формате делегаций будут присутствовать представители шведской оборонной промышленности.

Ранее говорилось о том, что в течение 10-15 лет Украина сможет получить от Швеции 100-150 истребителей Gripen.

"С сегодняшнего дня мы привержены рассмотрению всех возможностей, чтобы предоставить Украине большое количество истребителей Gripen в будущем", – подчеркнул Кристерссон.

