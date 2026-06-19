Изменение правил игры: США заказали революционные беспилотные истребители (фото)

"Верные ведомые" могут кардинально изменить представление о современном воздушном бое.

Военно-воздушные силы США заключили контракты на производство беспилотников General Atomics FQ-42A Dark Merlin и Anduril FQ-44A Fury, которые называют "верными ведомыми". Об этом, в частности, сообщает сайт компании Anduril.

Портал The War Zone напоминает, что ещё в 2024 году Военно-воздушные силы США отобрали проекты General Atomics и Anduril для участия в первом этапе программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), целью которой является создание флота полуавтономных беспилотных истребителей.

"Быстро переходя от конкурсного отбора к полномасштабному производству, мы создаем условия для развертывания высоконадежных и боеготовых полуавтономных систем, чтобы опережать развитие угроз", – сообщил министр ВВС США Трой Мейнк.

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Он добавил, что контракты подтверждают уверенность американского руководства в стратегическом курсе программы, которая предусматривает закупку более 150 боевых CCA до конца десятилетия.

В рамках контракта компания Anduril поставит первую партию серийных полуавтономных истребительных летательных аппаратов FQ-44 для проведения дальнейших испытаний, проверки характеристик и, в конечном итоге, развертывания в боевых подразделениях.

Контракт также создает механизм, который позволит ВВС США закупать дополнительные партии серийных самолетов FQ-44 в течение следующих нескольких лет.

Распределение заказа между беспилотниками Dark Merlin и Fury поможет снизить риски программы.

Эти платформы существенно отличаются по своей концепции, что с самого начала открывает для ВВС США более широкий спектр оперативных возможностей. Это также позволяет компаниям General Atomics и Anduril сосредоточиться на дальнейшем совершенствовании сильных сторон каждого из своих беспилотных летательных аппаратов.

По имеющимся данным, FQ-44 может нести две ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM на внешних подвесках. Его максимальная скорость составляет примерно 0,95 Маха (высокий дозвуковой режим – около 1100–1160 км/ч). Приоритетами проекта являются массовое производство, доступность и модульность.

FQ-42A Dark Merlin в большей степени ориентирован на скрытность (малозаметность) и глубокую интеграцию полезной нагрузки. Аппарат получил внутренний отсек для вооружения, в котором можно разместить две ракеты AMRAAM.

Что такое "верный ведомый"

"Верный ведомый" (Loyal Wingman) – это новейшая концепция США и других стран НАТО, предусматривающая создание флота мощных беспилотников-напарников, которые будут действовать в тандеме с пилотируемыми самолетами.

Предполагается, что пилот истребителя (например, F-35) будет действовать в качестве командира. Он будет координировать действия летящих впереди беспилотников, выполняющих функции разведки, радиоэлектронной борьбы и отвлечения вражеского огня на себя.

Беспилотники будут оснащены передовым ИИ, который позволит им автономно выполнять приказы, искать цели, совершать маневры уклонения и даже самостоятельно применять вооружение без команды со стороны оператора.

Беспилотные истребители – другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что компания Boeing представила обновленную модификацию своего боевого беспилотника MQ-28 Ghost Bat, оснастив его рядом важных технических усовершенствований.

В новой версии самолет может перевозить больше топлива и вооружения. Одним из ключевых усовершенствований стала установка внутренних отсеков для вооружения, которые позволяют нести до двух ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 или до четырёх высокоточных малогабаритных авиабомб SDB.

Также недавно немецкая компания Diehl Defence представила новую концепцию в области противовоздушной обороны – реактивный беспилотник Cobra 600, оснащенный ракетой IRIS-T. Система должна значительно расширить потенциал наземных средств противовоздушной обороны.

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