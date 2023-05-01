Производство ракет в РФ не остановлено, но замедлено.

Российские оккупанты отныне отыскивают логистические пути и центры ВСУ, рассказала представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "24-го канала", комментируя итоги удар РФ по Украине 1 мая.

"Они действительно пытаются отыскивать логистические пути и центры. Тем не менее, очевидным является и то, что энергетику они еще не оставили (в покое - УНИАН). Поскольку даже в основных пропагандистских пабликах снова поднялся плач, что якобы нигде не выключали свет во время массированной ракетной атаки", - пояснила Гуменюк.

Россияне накапливали ракетный потенциал под контрнаступление ВСУ. "Они пытаются продемонстрировать свою силу и мощь на фоне того, что не имеют достижений на поле боя", - ответила Гуменюк.

Видео дня

Впрочем, есть разница в количестве примененных ракет.

"Они используют не 40 и 90 ракет, как (было) в предыдущих массированных атаках. "Это указывает на то, что потенциал не такой мощный, но он есть", - добавила Гуменюк, отметив, что по обломкам сбитых ракет было установлено, что они достаточно "свежего" производства. То есть, производство ракет не остановлено, но замедлено.

Ракетный удар России по Украине в ночь на 1 мая - главное

В ночь на 1 мая Россия выпустила по Украине 18 ракет воздушного базирования Х-101 / Х-555, из них 15 удалось сбить.

Однако в ту же ночь враг нанес удар по Павлограду, попав, в частности, в промышленное предприятие. В результате атаки РФ в городе повреждены также более 20 многоэтажек, пострадали 34 человека.

Как заявили в Минэнерго, ночные обстрелы оккупантов существенно повредили сетевую инфраструктуру на Днепропетровщине и Херсонщине.

Новая тактика РФ, по мнению эксперта Александра Коваленко, вероятнее всего, связана с прибытием в Украину передовых Patriot: "Благодаря такому вскрытию оккупанты составляют карту размещения тех или иных средств ПВО согласно эшелонам и количественному насыщению".

Вас также могут заинтересовать новости: