Какую стиральную машину покупать: самая надежная марка по мнению экспертов

Эксперты посоветовали при выборе в первую очередь обращать внимание на надежность техники.

При выборе стиральной машины многие потребители обращают внимание на цену, функциональность и "умные" возможности.

Однако эксперты посоветовали в первую очередь учитывать надежность техники, пишет профильное издание SlashGear. Сообщается, что по итогам исследований сразу нескольких авторитетных организаций лучшим брендом в 2026 году признана LG.

Отмечается, что в исследовании использовались данные Consumer Reports, Good Housekeeping, Wirecutter и Best Products. И во всех этих рейтингах именно LG заняла лидирующие позиции по надежности. Это касается как моделей с фронтальной загрузкой, так и стиральных машин с верхней загрузкой.

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Особенно высоко технику LG оценило издание Consumer Reports, которое признало бренд самым надежным сразу в нескольких категориях. В рейтинге стиральных машин с фронтальной загрузкой модели LG заняли первые шесть мест, среди высокоэффективных моделей с верхней загрузкой – первые пять позиций, а в категории классических машин с активатором – первые четыре.

Журнал Good Housekeeping после масштабных лабораторных испытаний назвал модель LG Front Load HE Stackable Smart Washer лучшей стиральной машиной 2026 года. Эксперты отметили высокое качество удаления пятен, быстрые программы стирки, удобное управление и вместительный барабан.

В свою очередь, Wirecutter поставил на первое место модель LG WM4000H. По данным тестов, она сочетает короткие циклы стирки с эффективным удалением загрязнений и бережным отношением к тканям.

Еще одну модель бренда – LG TurboWash3D Top-Load Washer – лучшей признало издание Best Products. Среди ее преимуществ специалисты выделили поддержку Wi-Fi, технологию ColdWash, большой объем барабана и высокий уровень надежности.

Авторы исследования отметили, что такие производители, как Speed Queen, Miele и Maytag, также выпускают качественные стиральные машины и успешно конкурируют в отдельных сегментах рынка. Однако по совокупности показателей долговечности и надежности именно LG остается лидером в 2026 году.

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Ранее сообщалось о том, какой срок работы холодильника LG и что делать, чтобы он прослужил дольше.

Кроме того, эксперты назвали худшие марки сушильных машинок для одежды. Они предупредили, что перед покупкой нужно хорошенько изучить характеристики, чтобы убедиться в высоком качестве машинки для сушки одежды.

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