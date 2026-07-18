Эксперимент показал, действительно ли очистка оперативной памяти ускоряет телефон

Современные версии Android используют встроенные умные алгоритмы и отлично управляют оперативной памятью сами.

Многие владельцы Android-смартфонов убеждены, что регулярная очистка оперативной памяти (ОЗУ) помогает ускорить работу их устройств. Однако новый эксперимент показал, что популярный совет практически не влияет на производительность современных телефонов, пишет Android.com.pl.

Первый этап эксперимента заключался в том, чтобы запустить на смартфоне как можно больше приложений и заполнить оперативную память. Затем тест повторили после полной очистки оперативки. После каждого сценария были запущены бенчмаркидля сравнения производительности.

По словам специалистов, результат оказался неожиданным. После очистки ОЗУ прирост производительности составил всего 2%, что выразилось в увеличении частоты кадров примерно на один FPS. На практике такую разницу пользователь, скорее всего, даже не заметит.

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Как оказалось, современные версии Android отлично управляют оперативной памятью самостостоятельно. Система автоматически освобождает ОЗУ при необходимости и закрывает фоновые процессы, когда приложениям требуется больше ресурсов. Поэтому постоянное принудительное очищение памяти чаще оказывается бесполезным.

Если смартфон действительно начал работать медленнее, эксперты советуют обратить внимание на другие способы оптимизации. Наиболее эффективными считаются:

перезагрузка устройства;

очистка кэша приложений;

удаление неиспользуемых программ;

ограничение активности приложений в фоне;

установка последних обновлений Android;

отключение лишних системных анимаций.

Если же ни один из этих методов не помогает, последним вариантом остается сброс смартфона к заводским настройкам – после создания резервной копии данных.

Многие Android-юзеры даже не подозревают, что их смартфон фактически имеет скрытый "срок годности". Речь не о физическом износе девайса, а о моменте, когда производитель перестает выпускать для него обновления безопасности.

Эксперты называли популярные смартфоны, которые входят в последний год поддержки. В скором времени эти модели перестанут получать исправления уязвимостей, а популярные приложения могут потерять совместимость со старой версией Android или iOS.

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