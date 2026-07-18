В центре Черновцов ступени отремонтировали гранитом из надгробных плит

В горсовете предположили, что надгробные плиты с лицами умерших были использованы еще во время строительства лестницы 20 лет назад. Но точно чиновники ничего об инциденте сказать не могут.

В городе Черновцы для ремонта лестницы на площади Филармонии использовали фрагменты надгробных плит прямо с изображениями умерших.

Как отмечает на странице в соцсети Департамент инфраструктуры и благоустройства Черновицкого городского совета, накануне в сети появились фотографии лестницы на площади перед филармонией, на которых видны фрагменты, похожие на элементы надгробных плит.

"Сразу после появления этой информации сотрудники городского совета выехали на место. Факты, зафиксированные на фотографиях, подтвердились", – отметили в Департаменте.

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Отмечается, что лестницу на площади перед филармонией построили еще 20 лет назад и с тех пор замены плит не было, только их ремонт. В этом году плиты тоже лишь перекладывали.

Нынешние чиновники горсовета предположили, что надгробные плиты, на которых даже есть изображения умерших, были установлены еще во время строительства.

В Департаменте пообещали проверить документацию и другие обстоятельства, которые помогут "дать полный и объективный ответ о происхождении материалов и подрядчиках".

Что говорят в фирме, которая производила ремонт

В то же время "Суспильне" отметило, что после общественного резонанса плиты оперативно зашлифовали. А в тендере на ремонт стоимостью 190 тыс. грн, указывается, что работы выполняла фирма ООО "Спабуд". Так, её руководитель Олег Кердей подтвердил, что новую плитку для ремонта не использовали. Он также сообщил, что во время работ сотрудники не заметили изображений лиц умерших на плитах.

"Такой проблемы не было. Вероятно, плитка была грязной, и изображения проявились после дождей", – предположил он.

Дворец из камня

Как сообщалось, Фердинанд Шеваль, почтальон из французского городка Отеров более 33 лет собирал необычные камни и собственноручно возводил "Идеальный дворец", который сегодня считается одним из самых оригинальных архитектурных памятников Франции.

Все началось в 1879 году. Днем мужчина работал почтальоном, а по вечерам и ночам строил дворец, не имея архитектурного образования. Для работы он использовал только камни, известь и цемент.

После завершения строительства дворца он хотел устроить в нем собственную усыпальницу, но власти не разрешили. Тогда в возрасте 74 лет мужчина начал строить мавзолей на местном кладбище и работал над ним вплоть до самой смерти в 1924 году.

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