Отмечается, что оккупанты били ракетами Х-101/Х-555.

Силы противовоздушной обороны Украины во время массированной ракетной атаки в ночь на 1 мая уничтожили 15 крылатых ракет. Всего российские оккупанты запустили по украинским городам 18 ракет.

"Около 02:30 ночи российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации - девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря", - сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.

Он отметил, что россияне выпустили по Украине 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, из них силы украинской ПВО уничтожили 15.

Видео дня

Ночная атака России на города Украины - что известно

В ночь на понедельник, 1 мая, в Украине объявляли воздушную тревогу. Сигнал об опасности прозвучал по всей территории нашей страны и продлился несколько часов. В некоторых областях работали силы противовоздушной обороны.

На утро 1 мая глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что, по предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силы ПВО уничтожил все вражеские ракеты и БПЛА. Он отметил, что информации о жертвах и разрушениях жилых объектов или инфраструктуры нет.

Вас также могут заинтересовать новости: