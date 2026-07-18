Записные книжки Марии Кюри все еще опасны: спустя 120 лет их хранят в свинцовых ящиках

Специалисты по радиационной безопасности даже обнаруживали следы радиоактивного загрязнения в зданиях Парижа, где работали супруги Кюри.

Записные книжки выдающегося физика и химика Марии Кюри, в которых она описывала эксперименты по открытию радия, до сих пор остаются радиоактивными.

Более чем через столетие после их создания документы хранятся в свинцовых контейнерах в Национальной библиотеке Франции, а исследователи могут работать с ними только в защитных костюмах и после подписания специального отказа от претензий, пишет Scienceblog.

Причина заключается в том, что в конце XIX – начале XX века Мария Кюри и ее муж Пьер Кюри практически не знали об опасности ионизирующего излучения и постоянно контактировали с радиоактивными материалами.

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Как отмечается в материале, с 1898 по 1902 год супруги переработали около восьми тонн урановой руды, чтобы получить всего одну десятую грамма хлорида радия. Для этого они почти четыре года вручную измельчали, кипятили и многократно очищали руду в старом сарае с протекающей крышей, который служил им лабораторией.

Мария Кюри позже вспоминала, что ежедневно часами перемешивала кипящую массу тяжелым железным прутом и к вечеру была полностью истощена.

Полученный радий оказался настолько необычным, что стал одним из важнейших открытий в истории науки. Вещество светилось в темноте, выделяло тепло без внешнего источника энергии и позволило ученым глубже понять природу радиоактивности.

Однако супруги еще не знали, насколько опасна постоянная работа с этим элементом. Они носили образцы радия в карманах, хранили их дома и по вечерам любовались мягким голубоватым свечением пробирок.

Сегодня известно, что период полураспада радия-226 составляет около 1600 лет. Это означает, что радиоактивность предметов, с которыми работала Мария Кюри, уменьшилась лишь незначительно и остается измеримой даже спустя более века.

Поэтому радиоактивными остаются не только лабораторные записи ученой, но и некоторые ее личные вещи – мебель, кухонные книги и предметы быта, которые хранятся в Музее Кюри в Париже.

Как сообщала BBC в 2025 году, специалисты по радиационной безопасности даже обнаруживали следы радиоактивного загрязнения в зданиях Парижа, где работали супруги Кюри.

Длительное воздействие радиации серьезно сказалось на здоровье семьи. Мария Кюри умерла в 1934 году в возрасте 66 лет от апластической анемии – заболевания, которое сегодня связывают с хроническим облучением. Ее дочь Ирен Жолио-Кюри, также посвятившая жизнь исследованиям радиоактивности, скончалась от лейкемии.

Даже останки Марии Кюри остаются радиоактивными. Когда в 1995 году прах ученой перенесли в парижский Пантеон, где она стала первой женщиной, удостоенной такой чести за собственные заслуги, гроб дополнительно защитили свинцовой оболочкой.

Несмотря на огромный риск для собственного здоровья, открытие Марии и Пьера Кюри изменило историю науки. Именно радий позволил Эрнесту Резерфорду исследовать природу альфа-, бета- и гамма-излучения, дал толчок развитию ядерной физики и стал основой первых методов лучевой терапии рака.

При этом супруги Кюри сознательно отказались патентовать технологию получения радия. Мария Кюри считала, что открытие должно принадлежать не отдельным людям, а всей науке.

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