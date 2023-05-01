Обесточена часть потребителей Днепра и области. Также осложнилась ситуация с электроснабжением на Херсонщине.

Ночные обстрелы оккупантов существенно повредили сетевую инфраструктуру в Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Вечером 30 апреля и в ночь на 1 мая враг нанес очередной массированный удар по Украине. Повреждений объектов, генерирующих электроэнергию, не зафиксировано. Однако есть существенные повреждения распределительных сетей. Как следствие, обесточена часть потребителей Днепра и области. Также осложнилась ситуация с электроснабжением в Херсонской области - из-за обстрела обесточены более 11 тысяч абонентов в городе Херсон и 7,1 тысячи - в области", - говорится в сообщении.

Полное устранение повреждений продлится несколько суток, отмечают в пресс-службе ведомства.

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Ракетный удар России по Украине в ночь на 1 мая - главное

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы противовоздушной обороны Украины во время массированной ракетной атаки в ночь на 1 мая уничтожили 15 крылатых ракет. Всего россияне запустили Украиной 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

На вопрос о нынешнем ракетном потенциале России, представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что оккупанты применили бы большее количество ракет, если бы могли себе это позволить.

Известно, что этой ночью РФ нанесла массированный удар по Павлограду Днепропетровской области. В городе есть разрушения, повреждено промышленное предприятие.

Также вражеские ракеты повредили 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть заведений школьного и дошкольного образования, а также пять магазинов. Сейчас известно, что пострадали более 30 человек. У людей ушибы и переломы.

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