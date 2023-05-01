Во время опасности необходимо находиться в укрытиях.

В ночь на понедельник, 1 мая, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

Сейчас сигнал об опасности звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Луганская область и временно оккупированный Крым "красные" на карте уже длительное время.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать оповещения об опасности. "Тревоги не игнорируем", - написал он в своем Telegram-канале в 02:52.

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Обновлено в 03:46: Тревогу объявили в Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях.

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