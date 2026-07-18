Ненастье распространяется по Украине: уже в 10 областях объявили желтую опасность (карта)

Укргидрометцентр предупреждает о грозах, сильных дождях, граде и шквалах.

На 19 июля в Украине объявлен повышенный уровень опасности из-за непогоды, которая охватит 10 областей страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"19 июля днём в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15–20 м/с", – прогнозируют синоптики.

Также в Винницкой, Черновицкой областях и в Карпатах ожидаются сильные дожди.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Киеве – прогноз на ближайшие дни

Погода в Киеве в ближайшие дни будет нестабильной: после летней жары в столицу придет атмосферный фронт с дождями и грозами. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу и воскресенье, 18–19 июля, в городе будет преобладать сухая погода. В понедельник, 20 июля, с запада надвинется активный фронт, который принесет кратковременные дожди, местами грозы и понижение температуры. Во вторник, 21 июля, осадки возможны лишь местами, а уже в среду, 22 июля, снова установится сухая погода.

Температурный фон также будет меняться. Самым тёплым днём станет воскресенье, когда воздух прогреется до +30°. После прохождения фронта 20 июля максимальная температура снизится до +23°. В то же время самой тёплой ожидается ночь с 19 на 20 июля.

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