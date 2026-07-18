Лучшие смартфоны Xiaomi в 2026 году: эксперты выбрали 5 самых сбалансированных моделей

Обозреватели TechRadar обновили рейтинг лучших смартфонов Xiaomi, выбрав самые удачные модели для разных сценариев использования – от мобильной фотографии до бюджетных девайсов. Лидером списка стал Xiaomi 17 Ultra, однако для большинства пользователей лучшей покупкой признали другую модель.

Первое место в рейтинге занял Xiaomi 17 Ultra. По мнению обозревателей, устройство предлагает одну из лучших камер на рынке, мощный процессор Snapdragon, качественный AMOLED-дисплей и высокую автономность. Его называют полноценным конкурентом флагманов Apple и Samsung.

В то же время лучшим выбором для большинства пользователей признан Xiaomi 17. Он сочетает компактный форм-фактор, качественный дисплей, надежные камеры и высокую производительность. А проводная зарядка 100 Вт полностью заряжает аккумулятор емкостью 6330 мАч всего за 30 минут.

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Лучшие смартфоны Xiaomi в 2026 году: эксперты выбрали 5 самых сбалансированных моделей

Тем, кто хочет получить максимум возможностей за меньшие деньги, рекомендуют Xiaomi 15T Pro. Телефон получил производительность, близкую к флагманской, а также надежную систему камер c оптикой Leica. С выходом Xiaomi 17T Pro прошлогодний флагман стал еще дешевле.

Лучшим бюджетным телефоном Xiaomi признан Poco X8 Pro Max. Его главное достоинство – время автономной работы. Батарея емкостью 8500 мАч может прожить свыше 20 часов при активном использовании. А сочетание процессора Dimensity 9500s и 12 ГБ ОЗУ делает его отличным вариантом для игр.

Для поклонников складных устройств специалисты рекомендуют Xiaomi Mix Flip. Модель получила достойные камеры и производительное железо, хотя и уступает конкурентам из-за софта и отсутствия полноценной защиты от воды.

Лучшие смартфоны Xiaomi в 2026 году: эксперты выбрали 5 самых сбалансированных моделей

В конце июня Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон 2026 года. У Redmi 17С большой 120-герцовый дисплей, батарейка 5160 мАч и 3,5-мм разъем для наушников.

Ранее в сети появился список смартфонов Xiaomi, которые точно получат обновление до Android 17.

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