Лучшие смартфоны Xiaomi в 2026 году: эксперты выбрали 5 самых сбалансированных моделей

Лидером рейтинга стал Xiaomi 17 Ultra, но для большинства пользователей лучшей покупкой признали другую модель.

Обозреватели TechRadar обновили рейтинг лучших смартфонов Xiaomi, выбрав самые удачные модели для разных сценариев использования – от мобильной фотографии до бюджетных девайсов. Лидером списка стал Xiaomi 17 Ultra, однако для большинства пользователей лучшей покупкой признали другую модель.

Первое место в рейтинге занял Xiaomi 17 Ultra. По мнению обозревателей, устройство предлагает одну из лучших камер на рынке, мощный процессор Snapdragon, качественный AMOLED-дисплей и высокую автономность. Его называют полноценным конкурентом флагманов Apple и Samsung.

В то же время лучшим выбором для большинства пользователей признан Xiaomi 17. Он сочетает компактный форм-фактор, качественный дисплей, надежные камеры и высокую производительность. А проводная зарядка 100 Вт полностью заряжает аккумулятор емкостью 6330 мАч всего за 30 минут.

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Тем, кто хочет получить максимум возможностей за меньшие деньги, рекомендуют Xiaomi 15T Pro. Телефон получил производительность, близкую к флагманской, а также надежную систему камер c оптикой Leica. С выходом Xiaomi 17T Pro прошлогодний флагман стал еще дешевле.

Лучшим бюджетным телефоном Xiaomi признан Poco X8 Pro Max. Его главное достоинство – время автономной работы. Батарея емкостью 8500 мАч может прожить свыше 20 часов при активном использовании. А сочетание процессора Dimensity 9500s и 12 ГБ ОЗУ делает его отличным вариантом для игр.

Для поклонников складных устройств специалисты рекомендуют Xiaomi Mix Flip. Модель получила достойные камеры и производительное железо, хотя и уступает конкурентам из-за софта и отсутствия полноценной защиты от воды.

В конце июня Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон 2026 года. У Redmi 17С большой 120-герцовый дисплей, батарейка 5160 мАч и 3,5-мм разъем для наушников.

Ранее в сети появился список смартфонов Xiaomi, которые точно получат обновление до Android 17.

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