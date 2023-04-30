Мэр Павлограда подтвердил, что в городе раздавались взрывы.

В городе Павлоград Днепропетровской области во время воздушной тревоги было очень громко - раздавались взрывы.

Информацию о взрывах в Павлограде сегодня вечером, 30 апреля, подтвердил городской голова Анатолий Вершина, сообщает "Суспильне". По сведениям местных пабликов, возник пожар, в некоторых домах повылетали окна.

По неподтвержденным данным, враг нанес по Павлограду ракетный удар. В сети уже опубликовали видео, на котором якобы зафиксирован момент мощного взрыва в Павлограде.

Видео дня

Стоит отметить, что воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 21:30.

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Российские захватчики уже не раз обстреливали населенные пункты региона. В результате вражеских обстрелов есть много жертв, пострадавших и разрушений.

В частности, 30 апреля сообщалось, что россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, повреждены многоэтажки и частные дома, газопроводы, линия электропередач, погиб мужчина и пострадали еще два человека.

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