Пока другие теснились в бараках, этот бизнесмен создал для своих работников настоящий рай

Поселок стал одним из первых мест в Италии с электрическим освещением.

Итальянский предприниматель в конце XIX века решил кардинально изменить условия жизни своих рабочих – и вместо привычных бараков построил для них целый поселок с домами, садами и даже собственной электростанцией, сообщает Blic.

Идея принадлежала текстильному магнату Кристофоро Бениньо Креспи, который приобрел землю между реками Адда и Бремпо в Ломбардии, чтобы построить там хлопковую фабрику. Но амбиции предпринимателя пошли гораздо дальше – он решил создать для своих работников настоящий автономный городок.

Сын основателя, Сильвио Бениньо Креспи, пошёл ещё дальше и принял решение, нетипичное для той эпохи: каждая семья рабочих получила не место в общем бараке, а собственный дом с садом. Для рабочего класса того времени это была настоящая роскошь.

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Поселок Креспи-д'Адда стал не просто местом работы, а полноценным сообществом. Здесь появились школы, церковь, общественная прачечная, спортивные площадки и даже больница. Для себя семья Креспи построила роскошную виллу, похожую на средневековый замок, откуда открывался вид на весь поселок.

Поселок получал электроэнергию от собственной гидроэлектростанции, став одним из первых мест в Италии с электрическим освещением. В лучшие времена фабрика работала на 1 200 механических ткацких станках и обеспечивала работой около 4 000 человек.

Однако идилия длилась не вечно. В 1929 году Великая депрессия в сочетании с жесткой экономической политикой фашистского режима вынудили семью Креспи продать весь комплекс. Со временем дома перешли в частную собственность местных жителей.

В 1995 году поселок благодаря своей уникальной исторической и архитектурной ценности был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сама фабрика была окончательно закрыта в 2004 году.

Сегодня Креспи д'Адда – один из наиболее хорошо сохранившихся промышленных поселков Европы, расположенный между Миланом и Бергамо. Поселок до сих пор заселён, а среди его жителей – потомки первых рабочих фабрики.

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